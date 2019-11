Flamengo espera reunir 50 mil torcedores no Maracanã para ver final

Além da grande concentração de torcedores em Lima, a estimativa é de 20 mil, o Flamengo espera conseguir encher o Maracanã também na tarde deste sábado. O principal estádio do Rio de Janeiro terá shows e a transmissão ao vivo da final da Copa Libertadores, contra o River Plate, num telão dentro do estádio. Com valores entre R$ 30 e R$ 640, a chamada Final Fun Fest tem a previsão de receber até 50 mil pessoas.

Segundo dados da organização, até a tarde desta quinta-feira já haviam sido vendidos 30 mil ingressos. Os rubro-negros poderão entrar no estádio já a partir das 14h e desfrutar de shows antes do início da partida, marcado para as 17h. Atrações como Ludmilla, Buchecha, DJ Marlboro e Ivo Meirelles vão se apresentar no Maracanã antes do pontapé inicial, em Lima, no Peru.

Para transmitir o jogo, o clube variova vai instalar no Maracanã dez telões de LED de 60m² cada um e mais 14 torres de som posicionadas ao redor do campo. Os torcedores vão ficar acomodados nas cadeiras, para preservar o gramado. Além da opção de comprar apenas o ingresso, os flamenguistas podem optar por um pacote especial, que inclui comidas, doces e cerveja. Os ingressos estão à venda pela internet.

O estádio Mané Garrincha, em Brasília, terá evento com estrutura parecida para transmitir a partida. Na capital federal, as entradas custam de R$ 40 a R$ 240. Antes do jogo, quem vai se apresentar no estádio é o cantor Diogo Nogueira.

Boa noite, Nação! Confira na #FLATV como foi o primeiro treino do Mengão em Lima. Sábado tem final de Conmebol Libertadores! Vamos: https://t.co/COAC8fvQ1n pic.twitter.com/8tynm0Cumg — Flamengo (@Flamengo) November 22, 2019

São Paulo também terá uma exibição especial da final da Libertadores também. O Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, vai montar um telão e oferecer ao público uma lista de atrações ao longo do dia, com exibição de camisas de futebol e torneios de futmesa. O ingresso será de R$ 20. A Arena Pantanal, em Cuiabá, é outra cidade em que está prevista um evento do mesmo tipo para acolher os flamenguistas.

A previsão de retorno do Flamengo ao Rio está mantida para domingo de manhã. Em caso de vitória, uma multidão maior ainda do que foi ao embarque para Lima deverá recepcionar os jogadores.