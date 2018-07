Flamengo espera ter aval para enfrentar Corinthians no Maracanã

O Flamengo está prestes a ganhar um aliado importante na luta pelo título brasileiro: o Maracanã. O clube rubro-negro tenta antecipar o retorno ao estádio para o próximo dia 23, quando enfrentará o Corinthians pela 32ª rodada do campeonato. Para isso, tenta alinhavar um acordo com o Comitê Rio-2016 e com o governo do Estado. O anúncio da liberação ou não para o jogo com o Corinthians será feito nesta terça-feira.

Entregue ao comitê organizador dos Jogos Olímpicos desde o início de março, o Maracanã não sediou um único jogo do Brasileirão este ano. Mais do que isso: entre clubes de futebol, o principal estádio do Rio só foi palco das duas partidas finais do Campeonato Carioca, entre Botafogo e Vasco.

Na ocasião, o estádio já estava cedido ao Rio-2016, que o liberou exclusivamente para as finais após acordo costurado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro(Ferj). O Maracanã passa por adequações e ficará sob a gestão do comitê até o próximo dia 30.

O Rio-2016 está disposto a liberar o Maracanã para a partida do dia 23 - mas só devolverá a arena ao governo do Estado no fim do mês. Atualmente, o estádio passa por melhorias no gramado, que foi totalmente trocado na semana passada. O comitê fará o anúncio nesta terça. Para isso, porém, alguns pontos da negociação ainda precisam ser fechados, incluindo a anuência do governo do Estado.

A última vez que o Flamengo jogou no Maracanã foi há mais de dez meses, em dezembro do ano passado. Na ocasião, o time perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, em jogo válido pela última rodada do Brasileirão. Este ano, o Flamengo já foi mandante de 29 partidas, nenhuma delas na cidade do Rio. O time mandou partidas no Espírito Santo, em Brasília, em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio Grande do Norte.