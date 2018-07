Flamengo esquece Copa Sul-Americana e busca manter foco no jogo contra o Santos

Preocupado em obter uma vaga na Copa Libertadores, o Flamengo faz um confronto decisivo neste domingo contra o Santos, às 19 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Sem Lucas Lima, Santos tenta confirmar contra o Fla vaga direta na Libertadores

A equipe carioca está em sexto com 53 pontos, seis a menos do que o adversário, quarto colocado e hoje garantido na fase de grupos da Libertadores. Assim, para obter uma vaga direta, precisa ganhar as últimas partidas - e torcer para o Santos perder as duas.

Uma outra possibilidade para assegurar a vaga na fase de grupos seria conquistar a Copa Sul-Americana. E é justamente o desgaste da competição que promete atrapalhar o Flamengo. Depois de vencer a ida da semifinal na última quinta-feira por 2 a 1 contra o Junior Barranquilla, a equipe faz o duelo da volta já na próxima quinta, na Colômbia.

O excessivo desgaste levará o técnico colombiano Reinaldo Rueda a poupar alguns titulares neste domingo. Ainda assim, o elenco prega concentração e foco total para enfrentar o Santos, como garante o zagueiro Juan. Um triunfo, afinal, pode ao menos garantir o time carioca na fase preliminar da Libertadores.

"A cabeça está voltada para o Santos. É uma vitória que pode dar muito para a gente na reta final", comentou o zagueiro. "É um objetivo que começamos lá atrás, no Brasileiro, competição que mais oscilamos e recebemos críticas. E agora estamos perto de conquistar uma vaga na Libertadores, quem sabe direta".