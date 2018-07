Flamengo 'esquece' euforia extracampo para encarar o Sport pelo Brasileirão

Em clima de festa pela chegada do meia Éverton Ribeiro, o Flamengo tenta controlar a euforia extracampo para garantir o foco no duelo desta quarta-feira contra o Sport, às 21h45, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Não que a missão seja tão simples. A chegada do meia nesta terça-feira lotou o aeroporto Santos Dumont, no Rio, e concentrou toda a atenção do Flamengo na véspera do importante duelo contra o Sport.

Mas esse não foi o único "vendaval" extracampo que agitou o Flamengo nos últimos dias. Aborrecido por não ser relacionado para o clássico contra o Botafogo, no último domingo, Conca faltou ao treino de sábado sem dar justificativa. Arrependido, porém, o meia argentino se desculpou com a comissão técnica, embora permaneça vetado para enfrentar o Sport, ainda sem ritmo ideal.

Outra ausência importante é do atacante Paolo Guerrero, convocado pela seleção peruana. Berrío e Donatti, ainda se recuperando de contusão, também desfalcam o Flamengo, que soma seis pontos no Brasileirão e tenta alcançar os primeiros colocados.

"Temos duas partidas fora de casa, contra o Sport e Avaí. O que a gente tem que fazer é se impor e tentar recuperar os pontos porque senão começa a ficar longe do pessoal que está lá na frente. Apesar de estar no início da competição, a gente não pode deixar de estar próximo dos quatro primeiros colocados", disse o técnico Zé Ricardo.