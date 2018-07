Flamengo estende contratos de Rodinei e Matheus Thuler

A diretoria do Flamengo anunciou nesta terça-feira a renovação dos contratos do lateral-direito Rodinei e do zagueiro Matheus Thuler. O primeiro, de 26 anos, assinou novo vínculo até o fim de 2022. E Thuler, de apenas 19 anos, acertou até julho de 2023.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

Ambos vêm sendo titulares na equipe do técnico Maurício Barbieri. Rodinei, mais experiente, já se firmou na posição. Já Thuler é a primeira opção no banco de reservas, mas vem sendo titular em razão das baixas de Réver e Juan, por problemas físicos.

O lateral está no clube carioca desde 2016 e já soma 110 jogos. Seu contrato anterior terminaria no fim do próximo ano. Thuler, por sua vez, já virou xodó da torcida. Formado na base do rubro-negro, o zagueiro tinha acerto até o final de 2022. Ele soma 12 partidas com a equipe profissional.

Os novos acordos, anunciados pelo diretor de futebol, Carlos Noval, se devem à preocupação do clube com possíveis investidas de times estrangeiros. A nova janela de transferências internacionais foi aberta no dia 1º de julho.

REFORÇO LIBERADO

Contratado durante a Copa do Mundo, o atacante colombiano Uribe já está liberado para entrar em campo com a camisa do Flamengo. O reforço teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira. Assim, poderá defender o Flamengo no duelo contra o São Paulo nesta quarta-feira, no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Para este confronto, o Flamengo confirmou na tarde desta terça que já foram vendidos 40 mil ingressos. Os bilhetes ainda podem ser adquiridos pela internet e também no próprio estádio.