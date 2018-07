Flamengo estende vínculo e empresta jovem atacante Cafu ao Ceará

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira o empréstimo do jovem atacante Cafu, de 21 anos, para o Ceará - que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro - até o fim deste ano. Antes de ceder o jogador, o clube rubro-negro estendeu o vínculo contratual do jogador até o final de 2018.

Otacílio Brito Alves, apelidado de Cafu, chegou à Gávea ainda menino - aos nove anos - e passou por quase todas as categorias de base. Ele fez parte do elenco campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016. Naquela edição da competição, a equipe venceu o Corinthians nos pênaltis, após a partida ter terminado empatada em 2 a 2.

Ainda no ano passado, Cafu teve a primeira experiência no futebol internacional ao ser emprestado para o Mumbai, time da cidade de mesmo nome, na Índia. A equipe chegou às semifinais da Superliga Indiana de 2016, torneio que é disputado paralelamente ao Campeonato Indiano, perdendo para o Atlético de Kolkata, que terminou como campeão.

O anúncio do empréstimo de Cafu ocorre no mesmo dia em que o Flamengo estreia em sua nova casa, o estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, contra a Ponte Preta, às 21 horas, em jogo válido pela sétima rodada do Brasileirão.

O estádio, que pertence à Portuguesa carioca, foi arrendado pelo Flamengo por três anos, renováveis por outras três temporadas. O clube investiu R$ 12 milhões no projeto e até "batizou" a arena como "Ilha do Urubu".