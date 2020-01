Flamengo estreia em 2020 com seus meninos no Maracanã, diante do Macaé

O campeão da Libertadores e do Brasileirão fará sua estreia na temporada de 2020 com uma equipe completamente desfigurada. Neste sábado, às 18h, pela primeira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, o Flamengo vai enfrentar o Macaé com um time formado por jogadores da categoria sub-20 do clube e alguns integrantes do elenco principal que foram pouco aproveitados em 2019. Embora o mando de campo seja do Macaé, o jogo será disputado no Maracanã.

A equipe titular do Flamengo continua em férias e só voltará ao trabalho no dia 27, uma vez que participou do Mundial de Clubes - a final, diante do Liverpool, foi disputada no dia 21 de dezembro. O técnico Jorge Jesus ainda está em Portugal e, por essa razão, a equipe que vai estrear no Campeonato Carioca será comandada por Maurício Souza.

Entre os jogadores "experientes" do time rubro-negro que enfrentará o Macaé, estão o lateral-direito João Lucas, de 21 anos, e o volante Hugo Moura, de 22. Esse último foi indicado pelo técnico Abel Braga, que comandou a equipe do Flamengo no começo da temporada passada, ao Vasco, seu novo clube. A diretoria flamenguista, porém, não deve liberar o jogador para o rival.

O time de garotos deverá ser utilizado durante toda a Taça Guanabara, uma vez que os jogadores do elenco principal começarão a pré-temporada no dia 27 e precisarão de algumas semanas para ter condições de jogo. Apesar disso, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, garante que o Flamengo, atual campeão, não abriu mão de vencer mais uma vez o torneio estadual.

"Vamos lutar para manter essa supremacia aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, não poderemos jogar com força máxima neste início, mas nossos jogadores são promissores, estão acostumados a vestir a camisa do Flamengo, a fazer grandes jogos pela equipe e certamente vão nos representar bem", disse o dirigente.

Antes do jogo deste sábado, serão apresentados à torcida rubro-negra o zagueiro Gustavo Henrique (ex-Santos) e o atacante Pedro Rocha (ex-Cruzeiro), dois jogadores contratados para reforçar a equipe em 2020.