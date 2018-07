Flamengo estreia na Copa do Brasil contra o Confiança

O clube carioca vem de uma vitória magra sobre o Madureira pelo Carioca - 1 a 0, com gol de pênalti de Emerson Sheik. Ainda tentando encontrar o melhor entrosamento da equipe, o treinador Muricy Ramalho não fez mistério e confirmou a equipe que vai a campo nesta quarta-feira. Em relação ao time que jogou no último sábado, serão duas mudanças: Marcelo Cirino entra no lugar de Alan Patrick e Ederson substitui Gabriel.

Nesta quarta, o Flamengo inicia uma série de jogos importantes. Depois de enfrentar o Confiança, encara o Fluminense no domingo pelo Carioca e o Atlético-PR pela semifinal da Sul-Minas-Rio em 23 de março. Uma vitória boa nesta quarta feira pode embalar e dar o padrão de jogo que Muricy Ramalho vem tentando implementar para a equipe.

Pelo lado do Confiança, a expectativa é de conseguir realizar o segundo jogo. Pelo regulamento da Copa do Brasil, nas duas primeiras fases, o time visitante que vence a partida de ida por dois ou mais gols de diferença elimina o duelo de volta. O treinador Betinho inclusive fechou os treinamentos antes do confronto que alguns torcedores estão chamando a partida de "Jogo do Século".

Capitão do time, o volante Elielton reforçou a vontade do elenco. "Sabemos da dificuldade do jogo que vamos encontrar contra o Flamengo. Copa do Brasil é tipo um mata-mata. Estamos cientes de que tudo pode acontecer e o pensamento e o foco da gente é levar o segundo jogo para o Rio de Janeiro", afirmou.

Visando a partida e as outras competições da temporada, o Confiança apresentou nesta segunda-feira o meia Kariri. O jogador tem 27 anos, é natural de Araguaína-TO e defendeu o Vila Nova em 2015.

Apesar da partida ser no Sergipe, o Flamengo deve contar com muitos torcedores no estádio, devido à grande força do clube no Nordeste. Todos os 15.575 ingressos já foram vendidos e a expectativa é de casa cheia no Batistão.