Flamengo exalta Rodrigo Caio e solidez defensiva após classificação

A difícil classificação do Flamengo às quartas de final da Copa do Brasil, assegurada com o triunfo por 1 a 0 sobre o Corinthians, terça-feira, no Maracanã, rendeu elogios a Rodrigo Caio, autor do único gol do confronto, e também ao sistema defensivo, que tem apresentado evolução sob o comando do interino Marcelo Salles.

Foi o segundo gol decisivo de Rodrigo Caio nas últimas semanas, pois ele também havia definido o recente triunfo sobre o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. E o desempenho do zagueiro levou o interino a apostar que logo o jogador vai receber nova chance na seleção brasileira com Tite.

"Vejo o Rodrigo como um dos melhores zagueiros do Brasil, de nível muito alto. Quem conhece, sabe o profissional que é. Atende muito ao que penso e agrada ao torcedor. Parece que está há dez anos aqui. Certeza que vai retornar à seleção", disse.

Enquanto Jorge Jesus não assume o Flamengo, o time vai sendo dirigido por Marcelo Salles, que o havia comandado pela primeira vez no sábado, quando derrotou o Fortaleza por 2 a 0 pelo Brasileirão.

Na avaliação do interino, a decisão de jogar com Willian Arão mais recuado, ao lado do primeiro volante - Cuellar no sábado e Piris da Mota na terça - foi determinante para o Flamengo exibir maior segurança defensiva nesses compromissos. "Evoluiu com o recuo do Arão e por ter seis homens defendendo. Foi o ajuste que quis dar para a parte defensiva", afirmou.

Na noite de terça, o Flamengo foi dominado pelo Corinthians. Mas Salles negou que o time tenha entrado em campo com a intenção de defender a vantagem conquistada no Itaquerão, onde havia vencido por 1 a 0. Para ele, a equipe melhorou na etapa final e conseguiu neutralizar o adversário.

"Nunca pensamos em usar a vantagem, no final do jogo seria normal controlar. Mas buscamos o gol. Primeiro tempo abaixo, no segundo as coisas aconteceram. O Corinthians colocou atacantes, mas só tinham bola alta. Controlamos a entrada da área. A ideia era neutralizar a bola aérea", comentou.

Classificado às quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo vai conhecer o seu adversário através de sorteio, na próxima segunda-feira. Antes, no domingo, disputará clássico com o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão.