Flamengo fará amistoso contra o Vila Nova em Goiânia

Depois de desistir de disputar a Florida Cup, nos Estados Unidos, o Flamengo teve que rever seu planejamento para a pré-temporada. Agora, conhece seu primeiro adversário. O clube carioca vai jogar no dia 21 de janeiro, sábado, contra o Vila Nova. A partida vai acontecer em Goiânia, no Serra Dourada.

A realização da amistoso e a data já haviam sido divulgadas pelo Vila Nova na quarta-feira, sem nenhum detalhe adicional. Nesta quinta, o governo de Goiás, proprietário do Serra Dourada, revelou que o jogo será lá. O horário do duelo, porém, ainda não foi informado, o que deve acontecer em entrevista coletiva marcada pelo Vila Nova para a sexta-feira pela manhã.

A pré-temporada do Flamengo deveria ser realizada nos Estados Unidos, onde o clube jogaria a Florida Cup. A diretoria, entretanto, optou por desistir do torneio depois que a última rodada do Brasileirão foi adiada em uma semana, adiando também a reapresentação dos jogadores, o que só aconteceu na quarta.

Primeiro adversário do Flamengo em 2017, o Vila Nova está se reerguendo depois de dois rebaixamentos à Série C do Campeonato Brasileiro e de disputar a segunda divisão estadual em 2015. No ano passado, ficou em 12.º na Série B.