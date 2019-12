Flamengo faz 3 a 1 e 'cala' torcida única do Palmeiras no Allianz Parque

Ao vencer o Palmeiras por 3 a 1, no Allianz Parque, na tarde deste domingo, o Flamengo resumiu a diferença dos dois times ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. O campeão marcou a saída de bola do rival, mostrou belo jogo coletivo, tocou de primeira e contou com grandes atuações individuais, especialmente de Gabriel e Arrascaeta, os autores dos gols, para fazer mais uma partida perfeita. Mesmo acertando duas bolas na trave, o Palmeiras dependeu apenas de Dudu. A torcida do Palmeiras, única no estádio, vaiou, protestou e chegou a arremessar os assentos das cadeiras do Allianz Parque.

O resultado foi parecido com o do primeiro turno, no Maracanã, e que levou à demissão do técnico Luiz Felipe Scolari. A derrota em casa projeta um clima de tensão e instabilidade para as rodadas finais do Palmeiras no Brasileirão. Desde 2015, a equipe não somava três derrotas seguidas, o que deixa o time estacionado nos 68 pontos. O jogo marcou a despedida do Palmeiras do Allianz Parque em 2019. Na próxima rodada, o time vai enfrentar o Goiás, em Campinas – o estádio da capital receberá um evento.

Campeão do Brasileiro por antecipação, o Flamengo continua sua campanha particular para quebrar recordes. Com invencibilidade de 28 jogos, o time carioca tem o melhor ataque da história dos pontos corridos. O artilheiro Gabriel Barbosa chegou aos 24 gols, outro recorde.

Para o Palmeiras, a partida era chance de uma resposta à torcida depois da queda de produção nos últimos jogos. Era a chance de encarar o campeão da América de igual para igual. Mas o clima de pressão sobre a comissão técnica, jogadores e também sobre a diretoria, alvo de uma sequência de protestos nesta semana, só aumentou durante o jogo.

O planejamento ruiu e o desconforto aumentou logo aos 3 minutos, quando o Flamengo abriu o placar no primeiro ataque. Depois de falha de posicionamento de Vitor Hugo na linha de impedimento, Gabigol e Arrascaeta surgiram sozinhos na frente de Jailson e o uruguaio marcou. Senhor da partida, o Flamengo se deu ao luxo de recuar para esperar os contra-ataques. Repetindo a efetividade de toda a campanha, o time carioca teve grandes chances de marcar em dois lances: uma cabeçada de Vitinho e uma finalização de Gabriel. Nas duas, Jailson salvou o Palmeiras. O segundo gol saiu quando Arrascaeta retribuiu o passe de Gabigol

O Palmeiras deixou o rival desconfortável em raros momentos, sempre que adiantou a marcação. Dudu levava vantagem sobre Rhodolfo pelo lado esquerdo, mas o time não conseguiu finalizar com precisão. Vale lembrar que Mano Menezes se preparou para o jogo preservando titulares na derrota para o Fluminense. O primeiro tempo foi a síntese da campanha dos dois times: o Flamengo sempre tiveram várias e boas opções de passe; o Palmeiras só tinha Dudu.

O esperado duelo só teve torcedores alviverdes no estádio. A decisão de implantar a torcida única foi confirmada pela CBF, que acatou uma recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo. A adoção da torcida única não impediu o clima quente nas arquibancadas. Policiais militares foram acionados para conter a reclamações dos palmeirenses atrás do banco de reservas do Palmeiras. No setor oeste, palmeirenses se viraram para os camarotes para protestar contra a diretoria. As vaias no final do primeiro tempo mostraram o tamanho da insatisfação. O árbitro Ricardo Marques Ribeiro recolheu assentos das cadeiras que foram lançados no gramado.

Mesmo com a vantagem de 2 a 0, o Flamengo começou o segundo tempo marcando na saída de bola do rival. Foi assim que Vitor Hugo entregou a bola no pé de Gerson, que tocou para Gabriel fazer o terceiro.

O Flamengo diminuiu o ritmo com a vitória praticamente, e o Palmeiras aproveitou para tentar diminuir sua desvantagem. As mudanças de Mano Menezes deixaram o time mais vívido, especialmente a entrada de Willian no lugar de Lucas Lima. Depois de bons chutes de Bruno Henrique e Willian, que acertaram a trave, o volante Matheus Fernandes, substituto de Felipe Melo, conseguiu diminuir o placar após boa jogada de Dudu. O gol e a luta do segundo tempo não foram suficientes para minimizar as vaias no final do jogo.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 1 x 3 FLAMENGO

PALMEIRAS - Jailson; Marcos Rocha, Luan Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Ramires (Scarpa) e Lucas Lima (Willian); Dudu e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

FLAMENGO - Diego Alves; Rafinha (Rodnei), Rodrigo Caio, Rhodolfo e Filipe Luís; Arão, Gerson, Bruno Henrique (Diego), Arrascaeta e Vitinho (Piris); Gabriel. Técnico: Jorge Jesus.

GOLS - Arrascaeta, aos 3; Gabriel, aos 46 do 1º tempo e a 1 minuto do 2º tempo; Matheus Fernandes, aos 38 do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafinha e Vitinho (Flamengo).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG/Fifa).

PÚBLICO - 22.219 pagantes.

RENDA - R$ 1.291.119,45.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).