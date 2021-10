Flamengo faz 3 gols em 6 minutos, derrota Fortaleza fora e mantém vice-liderança

Bastaram seis minutos para o Flamengo mudar totalmente o rumo do jogo contra o Fortaleza na noite deste sábado e construir uma vitória por 3 a 0 na Arena Castelão, na capital cearense. Os times começaram a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro empatados em pontos e o confronto direto pela vice-liderança terminou com vitória do time rubro-negro.

Com a vitória, o Flamengo chega a 42 pontos, a 11 pontos do Atlético-MG, que tem dois jogos a mais. Já o Fortaleza segue no G-4, com 39 pontos conquistados, na quarta posição.

O Flamengo ficou mais no campo de ataque durante todo o primeiro tempo, conseguindo impor certa intensidade na metade inicial, mas sem ter a criatividade ofensiva vista em jogos anteriores. O Fortaleza conseguiu se defender bem e até chegou a assustar quando o jogo já caminhava para o intervalo, em cabeceio de Pikachu. Os primeiros 45 minutos do duelo ficaram em um empate sonolento sem gols.

O Fortaleza voltou do vestiário dando a entender que iria para cima e até conseguiu duas boas chances logo no primeiro minuto. Mas o time visitante voltou a crescer no jogo e aproveitou um bom momento para liquidar a partida rapidamente. O clube carioca marcou três gols em seis minutos.

Aos 15, Andreas Pereira bateu escanteio, o goleiro do Fortaleza saiu mal e Pedro cabeceou para o gol. O segundo veio aos 19 minutos. Andreas bateu falta, Felipe Alves espalmou e Michael pegou rebote para fazer 2 a 0. Dois minutos depois, o mesmo Michael apareceu para cabecear no cantinho, aproveitando ótima jogada de Matheuzinho pela direita: 3 a 0 para o Flamengo.

Para complicar ainda mais a situação dos cearenses, o volante Ronald levou cartão vermelho direto por agredir Rodrigo Caio, um minuto após o terceiro gol. Depois da sequência de sete minutos intensos, o jogo deu uma esfriada e caminhou para o apito final sem maiores acontecimentos.

O próximo compromisso do Flamengo é no Maracanã, contra o Juventude, na próxima quarta-feira, às 19h. No mesmo dia, às 20h30, o Fortaleza joga novamente em casa, dessa vez contra o Grêmio. Ambos os jogos serão válidos pela 26ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 0 x 3 FLAMENGO

FORTALEZA - Felipe Alves; Tinga, Matheus Jussa (Jackson), Titi e Yago Pikachu; Ronald, Éderson, Lucas Lima (Felipe) e Lucas Crispim (Bruno Melo); Wellington Paulista (Robson) e Edinho (Deivid). Técnico: Juan Vojvoda.

FLAMENGO - Gabriel Bastista; Matheuzinho, Rodrigo Caio (Bruno Viana), Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia (João Gomes), Andreas Pereira (Lázaro) e Vitinho (Kenedy); Michael (Rodinei) e Pedro. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Pedro, aos 15, e Michael, aos 19 e 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vitinho e Rodrigo Caio.

CARTÃO VERMELHO - Ronald.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA - R$ 103.203,00.

PÚBLICO - 4.052 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).