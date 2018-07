Flamengo faz jogo de estreantes na Copa do Brasil contra o Atlético-GO no Maracanã

Três dias após conquistar seu 34º título carioca vencendo o Fluminense de virada em uma emocionante decisão, o Flamengo estreia nesta quarta-feira na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, no Maracanã, a partir das 19h30, no jogo de ida das oitavas de final.

Flamengo e Atlético-GO só estreiam nesta etapa da competição porque os cariocas estão envolvidos na disputa da Copa Libertadores, enquanto os goianos faturaram o título da Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. O jogo de volta da série está agendado para 24 de maio, em Goiânia.

Para a partida desta noite, a provável novidade do Flamengo será a volta de Ederson, que está sem jogar desde 3 de julho e deve ficar no banco, mas pode entrar durante o duelo. O meia está recuperado de um edema ósseo sofrido após uma entrada violenta do lateral-direito Fágner, do Corinthians, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2016.

No último domingo, após a final do Carioca, o técnico Zé Ricardo já havia afirmado que o meia provavelmente retornaria. "Estava falando com o Ederson na academia agora. Creio que ele está pronto para jogar, só espera a oportunidade", afirmou Trauco.

O versátil peruano admitiu que está cansado, mas disposto a jogar. "Temos tido partidas importantes, então estamos muito cansados mentalmente. Obviamente estou um pouco cansado, mas se o professor quiser que eu jogue, estou pronto para jogar 90 minutos", acrescentou. "Agora temos que focar. Foi lindo (o título de domingo), (mas) o Carioca passou. Uma equipe grande tem ambição de ganhar todos os títulos. Vamos em busca disso. Precisamos nos adaptar. Temos que mudar o chip", completou o atleta, que prevê um jogo equilibrado. "Isso de jogar contra uma equipe mais fraca é teoria. Sabemos que eles terão que ir para o ataque".

Embora tenha sido campeão da Série B em 2016 com folga, o Atlético-GO não manteve o desempenho no Campeonato Goiano deste ano. Foi eliminado na semifinal pelo rival Goiás, que acabou se sagrando campeão.

O Atlético deve estrear hoje cinco atletas contratados especificamente para as competições nacionais: o lateral-direito Eduardo, os volantes Igor e Marcão e os atacantes Walterson e Everaldo. "Tivemos mais de 15 dias de treinamentos. Organizamos o time e agora chegou a hora de encararmos o início de mais uma competição. Estamos confiantes no trabalho realizado por todos", afirmou o técnico Marcelo Cabo. O atacante Walter, principal contratação da equipe, só poderá jogar no Campeonato Brasileiro, porque já defendeu o Goiás na Copa do Brasil.

Até a noite de terça-feira haviam sido vendidos cerca de 22.500 ingressos para a partida.