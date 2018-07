Flamengo faz mistério na escalação contra o Corinthians, no Rio

Vanderlei Luxemburgo decidiu fazer mistério sobre a equipe do Flamengo que irá mandar a campo neste domingo, 14, às 16 horas, para enfrentar o Corinthians, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 21.ª rodada do Brasileirão. No treino da última sexta-feira, o técnico soube que poderá contar com os volantes Cáceres, que voltou da seleção paraguaia, e Luiz Antônio, recuperado de lesão. Mas a presença deles em campo não é garantida.

A tendência é que o Flamengo comece com Cáceres, Márcio Araújo, Canteros e Everton no meio de campo. Com isso, o volante Recife, que vinha jogando, iria para o banco. Luiz Antônio também aguardaria uma chance entre os reservas.

Mas Luxemburgo também poderá mudar o esquema tático do time, sacando o atacante Eduardo da Silva e deixando somente Alecsandro na frente. Com isso, Everton jogaria mais avançado e Recife ou Luiz Antônio ganhariam uma vaga no meio de campo.

Essa formação, com reforço no setor intermediário, tem chances de ser escolhida por Luxemburgo devido ao momento do time. A equipe rubro-negra foi derrotada nos dois últimos jogos e já começa a perder a "gordura" conquistada com as cinco vitórias consecutivas que teve logo após o técnico assumir.