Flamengo faz recreativo e mantém escalação indefinida

Na manhã desta terça, o grupo comandado pelo técnico Dorival Júnior realizou um treino recreativo no CT do clube em Vargem Grande. Em seguida, alguns jogadores calibraram a pontaria com um trabalho de cobranças de falta.

Assim, não foram dadas indicações claras da equipe que vai enfrentar o Resende. Apesar disso, é praticamente certo que a equipe titular do Flamengo sofrerá alterações em relação ao time que perdeu para o Botafogo por 1 a 0 nas semifinais da Taça Guanabara.

As atividades anteriores mostraram que Rodolfo deve ganhar uma oportunidade entre os titulares do Flamengo, ocupando a vaga de Carlos Eduardo, que ainda não conseguiu se firmar na equipe. Uma outra mudança poderá acontecer na zaga, com a saída de Wallace para a escalação de Alex Silva ao lado de Gonzalez no setor.