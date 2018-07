Flamengo faz sua despedida do Maracanã na temporada 2014

O Flamengo fará neste domingo, 16, a sua última partida no Maracanã nesta temporada - para faturar mais com a renda, os dois jogos que ainda terá como mandante no Brasileirão serão longe do Rio. E, mesmo sem maiores pretensões no campeonato, a equipe terá força máxima para enfrentar o Coritiba a partir das 17 horas, quando se despedirá da torcida.

Os únicos desfalques da equipe carioca neste domingo serão os jogadores lesionados. O atacante Eduardo da Silva, que não treinou durante a semana, é um deles. O outro provável ausente é o lateral-direito Léo Moura, que estava confirmado no time, mas voltou a sentir dores musculares no treino de sexta-feira - ele ainda será avaliado antes da partida, para saber se tem condições de entrar em campo.

Caso Léo Moura não possa atuar, a lateral direita deverá ter Anderson Pico improvisado. Nesse caso, João Paulo ganha nova chance no lado esquerdo da defesa. Na frente, com a ausência de Eduardo da Silva, Gabriel forma o ataque ao lado de Nixon.

Com 44 pontos, o Flamengo praticamente não corre mais nenhum risco de rebaixamento no Brasileirão. Uma vitória diante do Coritiba, porém, sacramenta matematicamente a permanência do time na elite. Assim, o técnico Vanderlei Luxemburgo já terá mais tranquilidade para fazer o planejamento para a próxima temporada - ele confirmou na sexta-feira que vai continuar no cargo em 2015, mas precisa de reforços para o elenco.