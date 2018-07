Flamengo faz treino de reconhecimento no Maracanã e Zé Ricardo mantém mistério

A espera finalmente está acabando e o Flamengo voltará ao Maracanã neste domingo, diante do Corinthians, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para os jogadores, no entanto, o primeiro contato com o estádio aconteceu neste sábado, em um treino de reconhecimento do gramado.

Depois de quase um ano sem atuar no estádio que tem como casa, o técnico Zé Ricardo preferiu levar o treino de sábado para o Maracanã, para os jogadores se ambientarem. Afinal, do provável time titular para domingo, somente quatro nomes - Pará, Jorge, Márcio Araújo e Guerrero - já atuaram lá pelo time rubro-negro.

Mas em campo, Zé Ricardo não quis saber de dar pistas ao adversário sobre a escalação. Como fez ao longo da semana, fechou mais uma vez o treinamento à imprensa e impediu que os jornalistas observassem o trabalho tático. A principal dúvida é em relação ao substituto do lesionado Everton. Mancuello largou na frente na disputa, mas Fernandinho também pode entrar no time.

Esta será a primeira partida do Flamengo no Maracanã desde a última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Por isso, e pelo momento do time na briga pelo título da competição, a torcida comparecerá em peso e já esgotou os 54.424 ingressos à disposição. Os rubro-negros são vice-líderes com 60 pontos, quatro atrás do Palmeiras.