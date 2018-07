Flamengo faz treino em dia de amistoso no Paraná

Em busca da melhor forma para o início da temporada, 17 jogadores, entre eles os volantes Maldonado, Muralha e Airton, o zagueiro Welinton, e os atacantes Jael, Itamar e Deivid realizaram um trabalho físico, com corridas e caminhadas no CT SM Sports. Além deles, os goleiros Felipe, Paulo Victor, Marcelo Carné e Cesar trabalharam sob o comando do preparador Cantareli.

Exceto por Felipe, Welinton e Deivid, os outros jogadores não devem iniciar o amistoso desta quinta-feira contra o Londrina. O técnico Vanderlei Luxemburgo deve escalar o Flamengo com: Felipe; Léo Moura, Alex Silva, Weliton e Junior Cesar; Airton, Willians, Renato e Bottinelli, Ronaldinho Gaúcho e Deivid.

Atual campeão estadual, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca contra o Bonsucesso, em 21 de janeiro. A principal preocupação da equipe, porém, é o primeiro jogo com o Real Potosí pela fase preliminar da Libertadores, na Bolívia, no dia 25.