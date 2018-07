Flamengo faz três no Confiança e avança na Copa do Brasil

Mancuello e Cirino foram os destaques da partida, e não somente pelos gols. O argentino foi o motor do time rubro-negro, principalmente no primeiro tempo. E acertou o travessão duas vezes, ambas em cobranças de falta. Já Cirino, apagado na etapa inicial, foi decisivo depois do intervalo.

A dupla ofuscou Guerrero e o estreante Fernandinho, que veio do Grêmio por empréstimo. Com pouca movimentação, o peruano desperdiçou as raras oportunidades que teve, enquanto Fernandinho demonstrou afobação nas conclusões, na ânsia de mostrar serviço ao técnico Muricy Ramalho.

O JOGO

Em desvantagem no confronto, o Flamengo partiu para cima da defesa do Confiança nos primeiros minutos do jogo. No entanto, foi surpreendido pela boa disposição tática do adversário, principalmente na defesa. Logo, a pressão rubro-negra já arrefecia, apesar da necessidade de marcar ao menos um gol para levar o duelo para os pênaltis.

Sem conseguir penetrar na defesa do time sergipano, o Flamengo apostava nos levantamentos na área. Assim, Willian Arão e Juan quase abriram o placar aos 16 e aos 18 minutos. Quando as trocas de passe se aproximavam da área, a zaga do Confiança logo anulava as investidas do time mandante.

Por essa razão, o lateral Jorge resolveu arriscar em lançamento de longa distância. Willian Arão escorou de cabeça dentro da área e Mancuello, quase na pequena área, completou para as redes, aos 25 minutos. O segundo gol quase veio em lance de bola parada. O mesmo Mancuello acertou bela cobrança de falta e carimbou o travessão.

O Flamengo só conseguiu ameaçar em jogadas mais trabalhadas em duas ocasiões. Aos 10, Mancuello trocou passes com Marcelo Cirino e balançou as redes, mas o árbitro anotou impedimento. Depois do gol válido, aos 34, Guerrero atuou como pivô e o mesmo Mancuello, dentro da área, bateu por cima do travessão.

No segundo tempo, a angustiante busca pelo segundo gol voltou a esbarrar no travessão do goleiro Rafael Sandes. Novamente com Mancuello, logo aos 2 minutos. O argentino ainda perderia outra cobrança de falta, desta vez defendida pelo goleiro, antes de Cirino anotar o segundo gol rubro-negro, acalmando a torcida local. Foi aos 9, quando o atacante completou cobrança de escanteio na segunda trave.

A situação ficou ainda mais tranquila quando os mandantes marcaram o terceiro gol, aos 20 minutos. Arão descolou grande enfiada que achou Cirino em posição favorável no meio da defesa. Ele driblou o goleiro e bateu para as redes. Era o gol que assegurava, sem qualquer susto, a presença do Flamengo na segunda fase da Copa do Brasil.

A vitória garante a motivação do Flamengo às vésperas do clássico com o Vasco, pela semifinal do Campeonato Carioca. O duelo está marcado para este domingo, na Arena Amazônia, em Manaus.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 3 x 0 CONFIANÇA-SE

FLAMENGO - Paulo Victor; Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Willian Arão, Cuéllar, Mancuello (Alan Patrick); Marcelo Cirino (Gabriel), Paolo Guerrero e Fernandinho (Ederson). Técnico: Muricy Ramalho.

CONFIANÇA - Rafael Sandes; Lucas Rocha, Valdo, Alex Gomes, Laércio; Hamilton, Flávio (Leandro Kivel), Everton (João Guilherme), Wallace Pernambucano; Tiago Orobó e Danillo Bala (Rodrigo Jesus). Técnico: Fael Junior.

GOLS - Mancuello, aos 25 minutos do primeiro tempo. Marcelo Cirino, aos 9 e aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Laércio, Leandro Kivel.

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP).

RENDA - R$ 84.860,00.

PÚBLICO - 4.333 pagantes (5.053 no total).

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).