Flamengo fecha 6º acordo com família de vítima fatal de incêndio no Ninho

O Flamengo comunicou nesta segunda-feira ter assinado mais um acordo de indenização com uma das famílias das vítimas fatais no incêndio do Ninho do Urubu, ocorrido em fevereiro de 2019. O acerto se deu com os familiares de Jorge Eduardo, que mora em Além Paraíba, no interior de Minas Gerais.

"Fechamos mais um acordo. Dessa vez com a família do Jorge Eduardo. É uma satisfação enorme poder anunciar. Que Deus abençoe esse família e cuide muito do Jorge Eduardo", afirmou Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo.

Antes do acordo por Jorge Eduardo, o Flamengo já havia assinado com as famílias de Áthila Paixão, Bernardo Pisetta, Vitor Izaías e Gedinho, além do pai de Rykelmo - a mãe, dele, no entanto, acionou a Justiça. Há, ainda, quatro casos sem acerto, com as famílias de Arthur Vinícius, Christian Esmério, Pablo Henrique e Samuel Thomas. Assim, o clube tem seis indenizações fechadas em 11 negociações, senddo que as conversas vêm sendo individualizadas.

Apesar dos acordos, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro havia anunciado em junho que decidira denunciar oito pessoas pelo incêndio no Ninho do Urubu, em 8 de fevereiro de 2019, que causou a morte de dez atletas das categorias de base do clube, além de ferir outros três. Segundo o MP-RJ, eles vão responder por incêndio culposo (sem intenção). Entre os acusados, está Eduardo Bandeira de Mello, que presidiu o Flamengo entre janeiro de 2013 e dezembro de 2018.