Flamengo fecha acordo de patrocínio para mangas da camisa até dezembro de 2021

O Flamengo fechou nesta segunda-feira um acordo de patrocínio com a Havan. A rede de lojas de departamento irá estampar sua marca nas mangas do uniforme do time profissional de futebol até dezembro de 2021. Estima-se que o clube carioca irá ganhar cerca de R$ 6,5 milhões pelo contrato.

Flamengo e Havan trocaram mensagens nas redes sociais para anunciar a parceria. Minutos depois, o clube confirmou o acordo de patrocínio em seu site oficial. Fundada em 1986 na cidade de Brusque, a empresa catarinense também patrocina Vasco e Athletico-PR.

"A Havan, por sua rede de quase 160 lojas em todo o Brasil e sua grande competência comercial, será mais uma importante parceira. Estamos muito felizes em termos fechado este acordo. É mais uma empresa de sucesso que se une ao Flamengo", disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo.

Gerente de novos negócios da Havan, Lucas Hang destacou que a empresa varejista, que em 2020 registrou faturamento de R$ 10 bilhões, "sempre acreditou e apoiou o esporte" e projetou uma "parceria vitoriosa" com o clube rubro-negro, que tinha a manga como um dos últimos espaços comerciais vagos na camisa.

Neste ano, o departamento de marketing assinou acordo com a Moss para o meião e com o Mercado Livre para as costas. O clube ainda negocia um patrocinador para o calção. O início da exposição da logomarca da Havan nas mangas da camisa está previsto para acontecer somente depois que o Conselho Deliberativo do clube aprovar o contrato.