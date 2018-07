Flamengo fecha acordo por Maracanã e terá renda maior

O novo contrato assinado entre Flamengo e a concessionária Complexo Maracanã Entretenimento S.A também prevê uma aumento na porcentagem de renda destinado ao time em jogos no lendário estádio. "Ficou estabelecido que, quanto maior for a renda bruta com a venda de ingressos, maior será a participação porcentual do clube no resultado líquido do jogo. Ou seja, a torcida impulsionará a arrecadação do Flamengo no Maracanã", informou o clube, por meio de nota oficial.

Antes de fechar acordo para o uso do Maracanã até o final do ano, o Flamengo criticou a concessionária do estádio no início deste mês, em reunião com presidentes dos principais clubes do Rio com o governador Sérgio Cabral (PMDB). Na ocasião, o clube solicitou que o governador interviesse e pressionasse para que a nova proposta do clube fosse aceita. O Flamengo alegou custos muito altos impostos até então para operação do estádio.

Esta nova fatia da renda dos jogos que o Flamengo terá direito acabou pesando para que ocorresse o acordo com a concessionária que administra o Maracanã. "A diretoria do Flamengo e a concessionária trabalharam juntas nas últimas semanas para formatar um modelo de contrato que trouxesse benefícios ao clube e aos torcedores, além de garantir a manutenção da qualidade da operação do estádio. Esta é uma importante etapa para a construção de um acordo duradouro em um futuro próximo", festejou o Flamengo, ao encerrar sua nota oficial, já prevendo a ampliação do compromisso para seguir usando o estádio com frequência em 2014.