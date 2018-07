Flamengo fecha com a Adidas por 10 anos

SÃO PAULO - Um dia depois de ter as contas aprovadas pelo Conselho do clube, a presidente Patrícia Amorim assina um novo contrato do Flamengo com a Adidas, fazendo da empresa alemã a fornecedora de material esportivo do time nos próximos dez anos. Nesse período, estima-se que o Flamengo, que não será mais comandando por Patrícia, coloque em seu cofre R$ 420 milhões. Os valores foram informados durante a apresentação da Adidas e do futuro vice-presidente de marketing, Luiz Eduardo Baptista. O Flamengo tinha parceria com a Olympikus. A primeira cota do clube será paga nesta sexta-feira: R$ 6 milhões - parte desse dinheiro será usado para pagar a multa da rescisão de contrato com o antigo fornecedor de material esportivo.

ADIDAS X NIKE

O clube espera receber na primeira quinzena de janeiro, quando já estará sob o comando do novo presidente, Eduardo Bandeira, a quantia de R$ 32 milhões de luvas. A cada mês, a Adidas deixará uma bolada na Gávea. Em fevereiro, a cota seria de R$ 20 milhões dos R$ 38 milhões acertados por ano.

A Nike, que já manifestou sua intenção de se juntar a novos times do Brasil, chegou a enviar uma proposta ao Flamengo nos moldes da que tem com o Corinthians. E com um adiantamento de R$ 50 milhões. A diretoria do clube carioca recusou a oferta, mas a usou para conseguir tirar um dinheiro da Adidas a título de adiantamento. O Flamengo, dessa forma, passa a ser um dos principais clubes patrocinados pela Adidas, como são Real Madrid, Milan, Chelsea e Bayern de Munique.