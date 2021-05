Flamengo fecha patrocínio com empresa de construção; marca estampará o calção

Depois de assinar contratos de patrocínios com o Mercado Livre para a parte traseira do uniforme e com a Havan para as mangas, a diretoria do Flamengo acertou com um novo parceiro. Trata-se da ABC da Construção, que estampará a marca no calção do time rubro-negro até 31 de dezembro deste ano. O contrato será de R$ 3,5 milhões, sendo R$ 500 mil em materiais.

Com a parceria, o Flamengo completou todos os espaços disponíveis em seu uniforme do time de futebol profissional. Recentemente, o clube chegou a um acerto com a Moss para o meião, além dos acordos com o Mercado Livre e a Havan.

A ABC da Construção é uma empresa varejista de materiais de acabamento para construção. A rede possui mais de 150 lojas espalhadas por Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo e planeja chegar a mil unidades na região Sudeste. O acordo da marca com o Flamengo, como de praxe, ainda passará por votação no Conselho de Administração para aprovação.

"Decidimos ingressar no esporte mais popular do Brasil para fortalecer nossa presença institucional em âmbito regional e nacional. Nossa marca estará estampada no short do uniforme do Rubro-Negro até o final deste ano, o que certamente ajudará a ampliar nossa visibilidade junto aos atuais e potenciais públicos", disse Tiago Moura Mendonça, CEO da ABC da Construção, em entrevista ao site do Flamengo.

"A Rede ABC da Construção chega para ocupar o último espaço ainda disponível no nosso uniforme. O modelo de negócio que desenhamos com eles é o que buscamos para o Flamengo de hoje. Temos uma remuneração garantida e vamos receber uma variável em cima do que for vendido via canais do Flamengo. Isto é a prova do grande interesse do mercado pelas nossas plataformas digitais além, é claro, da força da fantástica Nação Rubro-Negra. Agora, aguardamos a aprovação do contrato pelo nosso Conselho de Administração para começarmos a trabalhar", afirmou Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do clube rubro-negro.