Flamengo fecha preparação para final do Carioca com mistério sobre escalação

Em busca do 34º título estadual em sua história, o Flamengo finalizou, neste sábado, a preparação para enfrentar o rival Fluminense, neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, na decisão do Campeonato Carioca, sem uma indicação clara sobre a sua escalação para o clássico.

O grupo fez um trabalho tático na manhã deste sábado, no Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Durante a atividade, o treinador Zé Ricardo orientou os atletas sobre o posicionamento da equipe e simulou situações de jogo pensando no adversário.

O técnico, que poderá ser campeão pela primeira vez na carreira com a equipe principal do Flamengo, esboçou o time que irá a campo diante do Fluminense. Os lances de bola parada também receberam atenção especial. Houve ensaio de várias jogadas utilizando este fundamento.

Zé Ricardo optou por manter mistério na escalação do time vai começar a partida. O volante Rômulo, que havia sentido dores no joelho direito no primeiro Fla-Flu da decisão, treinou normalmente com os companheiros na sexta e poderá jogar. O atleta não atuou na vitória por 3 a 1 sobre a Universidad Católica, na quarta passada, no Maracanã, pela Copa Libertadores.

Se optar pela mesma formação que superou os chilenos pela competição continental, o Flamengo deverá entrar em campo com: Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Márcio Araújo, Willian Arão, Mancuello, Gabriel e Everton; Guerrero.

Por ter vencido o primeiro jogo da decisão por 1 a 0, no domingo passado, o Flamengo tem a vantagem do empate na segunda partida da final. Se perder por apenas um gol de diferença, haverá cobranças de pênaltis para definir o campeão. O Fluminense precisa vencer por dois ou mais gols de saldo para levantar a taça.