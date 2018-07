Flamengo fecha treino antes de viagem para encarar o Madureira

O Flamengo encerrou neste sábado a preparação para o confronto diante do Madureira, domingo, pela quinta e última rodada da Taça Guanabara. Logo após a atividade realizada pela manhã, a equipe embarcou para Volta Redonda, onde acontecerá o jogo que definirá o líder do Grupo A.

As duas equipes estão classificadas para as semifinais, mas o Flamengo, com 12 pontos, leva a vantagem do empate diante do Madureira, que tem 10, para terminar como campeão do grupo. Isso significaria fugir do Fluminense, vencedor do Grupo B, e encarar provavelmente o Vasco na próxima fase.

Justamente por já ter garantida a classificação para a próxima fase, o técnico Zé Ricardo pode poupar alguns jogadores no Flamengo. A escalação ainda não foi revelada e, por isso, o treinador optou pelo mistério neste sábado.

De acordo com a assessoria do clube, a manhã deste sábado começou com um trabalho físico para prevenção de lesões e ativação muscular. Logo depois, o elenco foi ao gramado, onde realizou um breve aquecimento seguido de um trabalho tático, com foco nas jogadas de bola parada.