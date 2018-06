Flamengo fecha treino e esconde escalação para pegar o Fluminense

Na reapresentação do Flamengo após a goleada de quarta-feira sobre o Madureira, o técnico Paulo César Carpegiani fez mistério. Ele fechou a atividade desta quinta à imprensa e escondeu a escalação que pretende usar no clássico diante do Fluminense, sábado, na Arena Pantanal, pela segunda rodada da Taça Rio.

+ Sem sofrer gols há quatro jogos, Júlio César espera manter boa fase no Fla-Flu

Carpegiani comandou um treino tático no gramado do Ninho do Urubu e esboçou a escalação para o clássico. O treinador já adiantou que o Flamengo vai atuar com um time reserva, visando a estreia na Libertadores diante do River Plate, na próxima quarta, no Engenhão.

Os únicos confirmados por Carpegiani para o clássico foram o goleiro Diego Alves, o zagueiro Juan e o volante Cuéllar. A tendência é que a equipe seja escalada com: Diego Alves; Pará, Juan, Léo Duarte e Trauco; Cuéllar, Romulo e Jean Lucas; Vinicius Júnior, Marlos Moreno e Felipe Vizeu.

Quem trabalhou normalmente nesta quinta foi o volante Willian Arão, que ainda não atuou na temporada. O jogador se recuperou de lesão muscular na panturrilha e pode estrear em 2018 diante do Fluminense.