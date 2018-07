Flamengo festeja vitória e mira manutenção da liderança O Flamengo, evidentemente, não deixou de comemorar a vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense no clássico do último domingo, no Maracanã, mas adotou o discurso de que ainda falta um passo para encerrar bem a fase de classificação do Campeonato Carioca. A meta é manter o time em primeiro lugar para garantir vantagens no mata-mata da competição.