Flamengo fica distante do tricampeonato; Atlético-MG tem 96% de chance e coloca mão na taça

O empate com a Chapecoense pode ter sido determinante para afastar o Flamengo da chance de conquistar o tricampeonato nacional. A equipe rubro-negra estacionou na terceira colocação com 54 pontos e não conseguiu ultrapassar o Palmeiras, que é o segundo, com 55. O Atlético-MG, por outro lado, já tem uma mão na taça, com 96,6% de chances de soltar o grito de campeão após 50 anos. Os comandados do técnico Cuca têm dez pontos de vantagem com apenas oito rodadas restando para o fim do Brasileirão. O Fla tem um jogo a menos do que os rivais.

Com o tropeço no Arena Condá diante do lanterna, os rubro-negros possuem apenas 1,3% de chances de levantar a taça do Brasileirão pela 3ª vez consecutiva. O Palmeiras ainda pode sonhar, mesmo que ainda também esteja bem longe. São apenas 2% de possibilidade para o time alviverde conseguir a terceira taça em seis anos. Os dados são da turma de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.

Apenas oito rodadas separam o Atlético-MG do título brasileiro. Pelo caminho, ele terá Corinthians (em casa), Bahia (fora), Athletico-PR (fora), Juventude (em casa), Palmeira (fora), Fluminense (em casa), Red Bull Bragantino (em casa) e Grêmio (fora). Já o Palmeiras tem jogos marcados com Atlético-GO (em casa), Fluminense (fora), São Paulo (em casa), Fortaleza (fora), Atlético-MG (em casa), Cuiabá (fora), Athletico-PR (fora) e Ceará (em casa). São 38 rodadas ao todo.

Para servir de consolo, Flamengo e Palmeiras podem conquistar outro título nesta temporada ainda, e de peso grande. Os dois clubes fazem a final da Copa Libertadores no dia 27 deste mês, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. É jogo único. O time de Abel Ferreira é o atual campeão da competição continental, enquanto que a equipe carioca venceu em 2019. Quem perder praticamente confirma que sairá de 2021 de mãos vazias. O campeão ganhará o direito de disputar a próxima Libertadores.

Rindo à toa no Brasileirão, o Atlético-MG pode ainda levar um segundo título importante para Minas neste ano: a Copa do Brasil. Os alvinegro encaram o Athletico-PR na grande final do torneio mata-mata.