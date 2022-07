Hackeado? Youtube do Flamengo transmite vídeo com Elon Musk, mas conteúdo é retirado do ar

O canal do Flamengo no Youtube amanheceu nesta segunda-feira com um vídeo de um debate envolvendo o bilionário Elon Musk, dono da Tesla, sobre bitcoins. Torcedores rubro-negros criticaram nas redes sociais que o perfil teria sido novamente hackeado. A suposta live, que na verdade, se tratava de uma transmissão do ano passado e que contava com a participação de Jack Dorsey, hoje ex-CEO do Twitter, continha um título com informações falsas sobre uma suposta compra de Musk de US$ 10 bilhões em Bitcoin e Ethereum.

A Fla TV conta com mais de 6,52 milhões de seguidores e chegou a sofrer com o mesmo problema há um mês. No fim de junho, o canal transmitiu um novo vídeo sobre bitcoins, mas dessa vez envolvendo o empresário norte-americano Michael J. Saylor. À época, alguns vídeos do canal foram apagados, mas posteriormente recuperados.

Milhares de pessoas chegaram a assistir ao vídeo, que foi retirado ainda pela manhã. Até a publicação desta matéria, a Fla TV não aparecia no sistema de busca do Youtube O canal exibe conteúdos do clube desde materiais exclusivos, entrevistas, curiosidades e bastidores dos jogos do time carioca.

Dentro de campo, os ventos mudaram para o Flamengo. A chegada do técnico Dorival Júnior mudou o cenário da equipe, que engatou uma boa sequência de resultados. O treinador, que substituiu o português Paulo Sousa, corrigiu problemas da equipe, realizou mudanças no modelo de jogo e melhorou a equipe, que evoluiu em campo.

O time rubro-negro briga forte pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, enfrentará o Corinthians nas quartas de final da Libertadores e terá pela frente o Athletico-PR na mesma fase, mas pela Copa do Brasil. O Flamengo vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Avaí, na Ressacada. O elenco se reapresentará na tarde desta segunda-feira.