Flamengo inicia busca do tetra inédito no Cariocão; Fluminense joga contra tabu de dez anos

Uma decisão entre Flamengo e Fluminense sempre reúne muita tradição. A do Campeonato Carioca de 2022 não poderia ser diferente. Enquanto o time rubro-negro busca um tetracampeonato inédito em sua história, a equipe tricolor luta para encerrar um jejum estadual de dez anos, o maior entre os grandes clubes do estado. O primeiro duelo será nesta quarta-feira, no Maracanã, a partir das 21h40, e o segundo será no mesmo local, no domingo.

Os dois treinadores vão para a disputa pressionados. O português Paulo Sousa sofre com a eterna sombra do compatriota Jorge Jesus e com a falta de um padrão de jogo definido para a equipe, o que faz a exigente torcida, acostumada a muitos títulos nos últimos anos, cobrar além de vitórias um belo futebol durante os 90 minutos.

Já Abel Braga, de 69 anos, campeão pelo próprio Flamengo, no primeiro título desta sequência, em 2019, trabalha por ele próprio e por uma legião de colegas bastante criticados e colocados de lado, ao serem apontados, por parte do críticos e da torcida, como superados e desatualizados.

Dentro de campo, até agora, Abelão e o Fluminense levam vantagem, pois no único duelo entre as equipes neste ano a equipe das Laranjeiras venceu, em fevereiro, por 1 a 0. Os tricolores vão levar esta moral a campo na tentativa de impedir uma terceira derrota consecutiva em finais do Carioca para o principal rival.

Abel não poderá contar com o zagueiro Nino, que sofre com dores na coxa direita. Luccas Claro será seu substituto. Já o volante Felipe Melo deve retornar ao time. O Fluminense teve dificuldades para eliminar o Botafogo na semifinal. Venceu o primeiro duelo por 1 a 0 e perdeu o segundo por 2 a 1, anotando o gol da classificação aos 51 minutos do segundo tempo.

Do lado do Flamengo, que passou fácil pelo Vasco, com duas vitórias, Paulo Sousa teve uma semana inteira de treinamentos e deverá contar com o retorno de Bruno Henrique. Rodinei e Pablo não devem reunir condições de entrar em campo.