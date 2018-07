Flamengo ganha com gol e assistência de Cirino e lidera o Carioca

Os mais de 24 mil torcedores que foram ao Maracanã na noite desta quinta-feira saíram do estádio ainda fazendo carnaval. Isso porque mesmo enfrentando um adversário retrancado, o Flamengo bateu o Boavista por 2 a 0 e chegou à liderança do Campeonato Carioca. O destaque da partida foi o atacante Marcelo Cirino, que marcou um gol e deu uma assistência.

Precisando vencer para alcançar o topo da tabela, o Flamengo se dispôs ao ataque desde os minutos iniciais. O problema: com apenas um ponto conquistado em quatro partidas, o Boavista se fechou na defesa, armando um ferrolho que deu muito trabalho ao time rubro-negro.

Usando os lados do campo, o Flamengo bem que tentou chegar à meta do goleiro Marcelo Carné - que ganhou a vaga no gol do Boavista após sucessivas falhas do titular Dida - no primeiro tempo. Pará era o mais acionado, aparecendo sempre na linha de fundo pela direita. Do outro lado, Everton era quem mais apoiava. Mas as jogadas invariavelmente deram em nada em função da pouca presença de área de Nixon e Marcelo Cirino.

Na etapa final as duas equipes voltaram com a mesma formação e proposta de jogo. Mas, aos 12, o Boavista cometeu seu primeiro erro defensivo e a história da partida mudou. Com o time no ataque, a defesa visitante se posicionou em linha quase no meio campo; Marcelo Cirino, então, recebeu lançamento em velocidade, deixou a marcação para trás e chutou rasteiro para fazer 1 a 0.

Com a abertura de placar, o Boavista precisou se abrir e o Flamengo ganhou espaços generosos. Assim, Luxemburgo lançou mão de Eduardo da Silva e Gabriel. O time rubro-negro aumentou a pressão e fechou o placar com Everton aos 27, que fez 2 a 0 após jogada de Marcelo Cirino.

Com o triunfo, o Flamengo chegou aos mesmos 13 pontos do Botafogo, com ambos tendo saldo positivo de 11 gols, mas é o clube da Gávea quem lidera o Campeonato Carioca por ter marcado um gol a mais - 14 a 13. O Flamengo volta a jogar no próximo domingo, em Volta Redonda, diante do Madureira.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 2 X 0 BOAVISTA

FLAMENGO - Paulo Victor; Pará, Wallace, Samir e Thallyson (Leo Moura); Márcio Araújo, Canteros, Arthur Maia (Eduardo da Silva) e Everton; Nixon (Gabriel) e Marcelo Cirino. Técnico - Vanderlei Luxemburgo.

BOAVISTA - Marcelo Carné; Thiaguinho (Max Pardalzinho), Bruno Costa, Cristiano e Jeff Silva; Thiago Paiva, Fábio Azevedo (Tiago Barreiros), Jeffinho Gomes e Francismar (Jeffinho); Erick Flores e Anselmo. Técnico - Antônio Carlos Roy.

GOLS - Marcelo Cirino, aos 12, e Everton, aos 27 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo.

CARTÃO AMARELO - Bruno Costa, Cristiano, Thiaguinho e Wallace.

RENDA - R$ 658.570,00.

PÚBLICO - 20.628 pagantes (24.219 presentes).

LOCAL - Estádio do Maracanã.