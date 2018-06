Flamengo ganha da Cabofriense e é o único time com 100% no Campeonato Carioca

Mesmo jogando com um time reservas, como fez na estreia contra o Volta Redonda, o Flamengo derrotou a Cabofriense por 1 a 0, neste domingo, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, e é agora o único time com 100% de aproveitamento após duas rodadas do Campeonato Carioca. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Vinícius Júnior, ainda no primeiro tempo da partida.

Com seis pontos, o Flamengo lidera o Grupo B na frente de Bangu, que tem quatro, e Vasco, em terceiro com três. A Cabofriense é a quarta colocada com apenas um ponto, o mesmo de Nova Iguaçu e Volta Redonda. No Grupo C, a ponta está com o Macaé, que tem quatro pontos, contra três do Boavista. Botafogo e Fluminense não aparecem na zona de classificação às semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual.

Ainda com uma equipe reserva, o Flamengo jogará nesta quarta-feira contra o Bangu, às 19h30, novamente no estádio luso-brasileiro. A Cabofriense buscará a reabilitação no mesmo dia, um pouco mais cedo, às 17 horas, contra o Vasco, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ).

Em campo, o Flamengo buscou mais o ataque, mas sofreu para passar pela forte marcação da Cabofriense. A primeira chance de gol rubro-negra aconteceu aos 10 minutos, quando Jean Lucas tentou o cruzamento e acertou a rede pelo lado de fora da equipe de Cabo Frio (RJ).

Com muito equilíbrio, foi preciso uma jogada casual para o placar ser aberto. Aos 32 minutos, o lateral-direito Rodinei dominou na ponta, levantou a cabeça e cruzou na segunda trave. Vinícius Júnior apareceu livre para desviar para o fundo das redes.

Para o segundo tempo, o técnico Paulo César Carpegiani fez as cinco substituições, tirando Rodinei, Renê, Jonas, Lincoln e Vinícius Júnior. Mesmo com um monte de garotos em campo, o time dominou a posse de bola, mas não foi tão criativo como na primeira etapa. Nas melhores jogadas, Jean Lucas e Lucas Silva não acertaram a meta do goleiro George.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 x 0 CABOFRIENSE

FLAMENGO - Gabriel Batista; Rodinei (Klebinho), Thuler, Léo Duarte e Renê (Ramon); Jonas (Jajá), Ronaldo e Jean Lucas; Vinícius Júnior (Pepê), Lincoln (Wendel) e Lucas Silva. Técnico: Paulo César Carpegiani.

CABOFRIENSE - George; Leomir (Paulo Sérgio), Victor Silva, Leandro Euzébio e Airton; Levi (Mateus Guerreiro), Kaká Mendes (Marcelo Gama), Bruno Tubarão (Anderson Manga) e Davi Ceará (Lauro César); Maranhão e João Carlos. Técnico: Antônio Carlos Roy.

GOL - Vinícius Júnior, aos 32 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jonas e Ronaldo (Flamengo); Victor Silva e Leomir (Cabofriense).

ÁRBITRO - João Batista de Arruda.

RENDA - R$ 86.072,00.

PÚBLICO - 3.332 pagantes (4.045 no total).

LOCAL - Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).