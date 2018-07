Flamengo ganha de virada e avança na Taça Guanabara

RIO - O Flamengo ganhou de virada do Resende por 3 a 1, neste sábado, em Volta Redonda, e garantiu vaga nas semifinais da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A maior parte do jogo foi de tensão para a torcida rubro-negra, já que, por mais da metade dos 90 minutos, o resultado deixava o time fora da próxima fase. Mas a equipe conseguiu a vitória, ficou em segundo lugar no Grupo A e agora vai enfrentar o Vasco, o primeiro do Grupo B.

O lateral-direito Léo Moura, mais uma vez, foi o destaque do Flamengo. Vágner Love, principal contratação para a temporada, marcou seu primeiro após o retorno para a Gávea. E Ronaldinho Gaúcho, que não vinha de boas atuações, fez um dos outros dois. A virada foi um alívio para o técnico Joel Santana, criticado pela torcida ao fim do primeiro tempo por deixar o argentino Botinelli no banco.

O JOGO

O torcedor do Fla tomou um susto no começo da partida. Logo no primeiro minuto, Marcel recebeu cruzamento, sozinho na área, e cabeceou no travessão. Felipe ficou só olhando. Aos 9, o Flamengo teve sua primeira chance. Ronaldinho Gaúcho fez boa jogada pela linha de fundo e cruzou na área. Deivid não alcançou e a bola sobrou para Welinton, que bateu cruzado, longe do gol.

Aos 35 minutos, Ronaldinho Gaúcho tentou jogada dentro da área e caiu. A bola sobrou para Vágner Love, que bateu firme, mas nas mãos de Mauro. Ao fim do primeiro tempo, com o empate em 0 a 0 e a vitória do Botafogo, o Flamengo estava fora das semifinais.

Na segunda etapa, mais uma vez o Resende teve boa chance no primeiro minuto de jogo. Após cruzamento na área, Iuri não conseguiu cabecear, mas, de ombro, desviou a bola para o gol para boa defesa de Felipe. Um minuto depois, Valdeir cobrou falta na cabeça de Marcelo Regis, livre na área, que marcou. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

EMPATE

Aos 10 minutos, Junior Cesar cruzou para Deivid. O atacante se antecipou ao zagueiro e bateu de primeira para fora. O Flamengo chegou ao empate três minutos depois, com Ronaldinho Gaúcho. Após cobrança de escanteio, o meia, sozinho na área, cabeceou no campo e reacendeu a esperança de classificação para a torcida rubro-negra.

Aos 17 minutos, empurrado pela torcida, o Fla virou. Léo Moura cruzou por baixo, Vágner Love foi mais rápido que a zaga e conseguiu tirar do goleiro para fazer 2 a 1. Aos 37, quando o Resende começava a criar chances, Negueba - que havia avabado de entrar no lugar de Deivid - foi lançado por Léo Moura e, dentro da área, de frente para o goleiro, teve calma para tocar rasteiro e marcar o terceiro.

RESENDE 1 x 3 FLAMENGO

RESENDE - Mauro; Wellington, Facundo, Filipe Machado e Kim (Emerson); Léo Silva, Iuri, Marcel (Hiroshi) e Valdeir; Elias e Marcelo Regis. Técnico: Paulo Campos.

FLAMENGO - Felipe; Léo Moura, Welinton, David Braz e Junior Cesar; Airton, Willians, Luiz Antônio (Botinelli) e Ronaldinho Gaúcho; Vágner Love (Maldonado) e Deivid (Negueba). Técnico: Joel Santana.

GOLS - Marcelo Regis, aos 2, Ronaldinho Gaúcho, aos 13, Vágner Love, aos 17, e Negueba, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcel e Filipe Machado (Resende); Airton e David Braz (Flamengo).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (Fifa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).