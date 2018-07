Flamengo ganha e assume liderança isolada do Carioca

VOLTA REDONDA - O Flamengo assumiu a liderança isolada do Campeonato Carioca ao vencer com facilidade o Resende por 3 a 0, neste sábado, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Chegou aos 25 pontos, três a mais que o Fluminense, adversário deste domingo do Botafogo, pela 10.ª rodada. O resultado praticamente assegurou a vaga do time rubro-negro na fase semifinal da competição. Alecsandro foi o destaque do jogo - marcou dois gols e participou do outro.

O atacante substituiu Hernane, afastado por causa de uma amidalite. Começou a despontar quando o goleiro Mauro falhou em um cruzamento e ele, de cabeça, completou para o gol. Depois, ampliou o placar em um chute bonito, de fora da área. Tudo isso no primeiro tempo. Alecsandro já marcou seis vezes no Campeonato Carioca e passou a ser uma opção mais do que confiável para o técnico Jayme de Almeida.

Na etapa final, o Flamengo só administrou o jogo. O Resende, que corre risco de rebaixamento, estreava o técnico Ailton Ferraz e não conseguiu esboçar nenhuma reação. Ele foi contratado para o lugar de Paulo Campos, demitido na semana passada.

O grande lance da partida ocorreu na metade do segundo tempo. Leonardo Moura começou a jogada do terceiro gol com um lençol em seu marcador, Gerson. Na sequência, a bola sobrou para Alecsandro e, em seguida, Everton concluiu.

Jayme de Almeida preferiu escalar os titulares para dar ritmo de jogo ao time que vai enfrentar nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, o Emelec, do Equador, em compromisso pela segunda rodada da Copa Libertadores.

FICHA TÉCNICA

RESENDE 0 x 3 FLAMENGO

RESENDE - Mauro; Admilton, Marcelo, Thiago Sales e Gerson; Léo Silva, Hiroshi (Felipe Alves), Dudu e Marcel; Clebson (Bruno Gallo) e Geovane Maranhão (Marcelo Regis). Técnico: Ailton Ferraz.

FLAMENGO - Felipe; Leonardo Moura (Léo), Wallace, Samir e André Santos; Cáceres, Muralha, Elano (Negueba), Everton e Mugni; e Alecsandro (Nixon). Técnico: Jayme de Almeida.

GOLS - Alecsandro, aos 22 e aos 34 minutos do primeiro tempo; Everton, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Gerson (Resende).

ÁRBITRO - Pathrice Wallace Correa Maia.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).