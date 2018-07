Flamengo gasta R$ 730 mil ao mês com jogadores encostados por Luxemburgo

RIO - Ao remontar o elenco do Flamengo para a temporada de 2011, Vanderlei Luxemburgo optou por descartar alguns nomes de peso. O clube, porém, tem dificuldades em repassar os contratos de tais jogadores para outras equipes, devido a seus altos salários. Enquanto não se desfaz deles, gasta cerca de R$ 730 mil por mês com Kleberson, Petkovic, Val Baiano, Everton Silva, entre outros.

A presidente Patrícia Amorim diz que não está alheia ao problema e garante que está buscando uma solução, principalmente para os casos de Kleberson e Petkovic, jogadores com os salários mais altos do grupo afastado e que têm maior mercado.

"O Kleberson e o Pet são jogadores consagrados. Mas quando o treinador decide se vai usar ou não o jogador, o prejuízo fica mesmo com o clube, não tem jeito. São contratos muito altos, é difícil conseguir um clube que pague esses valores. No caso do Kleberson, há a possibilidade de dar-lhe um percentual para ele ir livremente ao mercado", contou a presidente, que revelou que pretende utilizar a imagem de Petkovic junto à torcida caso ele não seja negociado.

"Pet tem contrato até o fim do ano. Se o treinador realmente não o quiser, vamos utilizar ele de outras formas. Precisamos ver, ele tem uma imagem muito boa, associada ao clube, além de uma relação estreita com a torcida", ponderou.