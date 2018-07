Flamengo 'germinou' movimento do Bom Senso FC em 1944

RIO - O pai de Jayme de Almeida foi tricampeão pelo Flamengo em 42/43/44. Chamava-se Jaime e era um dos mais importantes jogadores do time naquela década. Na tarde de 9 de setembro de 1944, enquanto o exército russo realizava uma ofensiva violenta na Polônia e a Segunda Guerra já indicava a vitória das forças aliadas, o meia-armador escrevia outra história, que mistura esporte e política.

Como capitão do time, foi ele que avisou a cada um de seus companheiros que deveriam se sentar no gramado. Era um protesto contra um possível erro de arbitragem. Flamengo e Botafogo disputavam clássico em General Severiano e o Alvinegro vencia por 4 a 2. Aos 31 minutos do segundo tempo, Geninho fez o quinto gol. Os flamenguistas alegaram que a bola bateu na trave e voltou. Até o próprio ‘autor’ do gol não viu o lance direito.

Inconformados, os atletas cercaram o árbitro Aristides Figueira e, de acordo com versão corrente, dirigentes do clube chamaram Jaime para comunicar a decisão. "Ele era um dos líderes do Fla e foi dizendo: vamos sentar no gramado, todos, vamos, vamos", lembra Jayme de Almeida, recentemente campeão da Copa do Brasil e que também fez parte, como atleta, de um time vencedor do Fla, nos anos 70.

Nesta entrevista exclusiva ao Estado, ele fala timidamente do episódio. Mas não fica só nisso. Trata do momento do Flamengo e de seus projetos para 2014, entre outros temas.

ESTADO - Como foi que seu pai ‘inspirou’ o Bom Senso FC (movimento de atletas que reivindica melhorias no futebol)?

JAYME DE ALMEIDA - Não tem relação com o que acontece hoje. É bem diferente. Aquilo foi um protesto contra a arbitragem. Meu pai não gostava de falar do assunto, ficava constrangido.

ESTADO - Mas como seu deu aquela manifestação?

JAYME DE ALMEIDA - Ele era um dos líderes do Flamengo. Pelo que ele me contava, também cercou o árbitro para reclamar do gol irregular e depois pediu aos colegas que sentassem em campo. Não iam mais continuar a partida, que foi encerrada.

ESTADO - O senhor, quando jogou no Fla, viveu situação parecida?

JAYME DE ALMEIDA - Nunca passei por isso. E não concordo com o que foi feito. Hoje em dia uma atitude como aquela seria um escândalo.

ESTADO - O senhor apoia o Bom Senso FC?

JAYME DE ALMEIDA - Tem boas reivindicações, em prol de mudanças positivas. Sou a favor sempre do diálogo e é assim que se pode melhorar.

ESTADO - Como foi assumir o Flamengo com a saída de Mano Menezes e levar o time ao título da Copa do Brasil?

JAYME DE ALMEIDA - Muita gente não acreditou que seria possível. Um técnico tão consagrado como o Mano sair e um auxiliar ocupar o seu lugar? Nem eu mesmo imaginava. Mas fui criado no Flamengo, ganhei títulos no clube, assim como meu pai, e essa identificação facilitou.

ESTADO - Qual foi o maior desafio nesses últimos meses?

JAYME DE ALMEIDA - O maior era livrar o Flamengo do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A ameaça era real e deixava todos aflitos. No meio disso, veio a Copa do Brasil. Fomos aos poucos nos reequilibrando e obtendo os resultados.

ESTADO - Como o senhor conseguiu essa reviravolta?

JAYME DE ALMEIDA - Com conversa, trabalho e humildade. Não me iludo com vitórias, com títulos. No futebol, você sobe e desce em minutos.

ESTADO - Já pensa em seleção?

JAYME DE ALMEIDA - Vá com calma. É um passo de cada vez, ainda quero outros títulos aqui no Fla. Depois, se esse for o caminho...