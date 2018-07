Flamengo goleia a Chapecoense e vai às quartas da Sul-Americana

O Flamengo confirmou a sua classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana com uma vitória convincente sobre a Chapecoense. Após empate sem gols no jogo de ida, na Arena Condá, em Chapecó (SC), o time carioca goleou por 4 a 0 no estádio Luso-Brasileiro, nesta quarta-feira, no Rio.

Classificado, o Flamengo pode enfrentar mais um brasileiro na sequência da Copa Sul-Americana. O próximo adversário do time rubro-negro sai do confronto entre Fluminense e LDU. No jogo de ida, o clube tricolor venceu por 1 a 0 e decide a vaga nesta quinta-feira, no Equador.

Empurrado pela torcida, o time carioca partiu para o ataque no início e abriu o placar logo aos seis minutos. Trauco descolou lançamento longo para Guerrero, que tentou driblar o goleiro Jandrei e a bola sobrou para Cuéllar tocar ao gol vazio sem dificuldades. A defesa reclamou impedimento.

Sem diminuir o ritmo, o time da casa não demorou para ampliar. Aos 21 minutos, Éverton Ribeiro lançou Guerrero pela esquerda e o centroavante tocou para Willian Arão completar.

A Chapecoense tentou responder ainda na primeira etapa, principalmente em jogadas individuais de Penilla, mas parou em Diego Alves. Escolha do técnico colombiano Reinaldo Rueda em detrimento a Alex Muralha, que vai disputar a final da Copa do Brasil, o goleiro mostrou segurança nas ocasiões em que foi exigido.

Na segunda etapa, a superioridade do Flamengo se manteve e, mesmo sem forçar, o time carioca marcou pela terceira vez aos 17 minutos. Pará cobrou falta, Guerrero cabeceou e, no rebote de Jandrei, o zagueiro Juan completou. A bola ainda bateu novamente no goleiro da Chapecoense e na trave antes de entrar.

Nos minutos finais, o time de Reinaldo Rueda só administrou a vantagem e tocou a bola para garantir a vitória sem sustos. Aos 44 minutos, ainda deu tempo de Lucas Paquetá, que entrou no lugar de Guerrero, receber de Éverton Ribeiro e tocar na saída do goleiro para transformar a vitória em goleada.

Neste final de semana, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Avaí, neste sábado, de novo em casa. No domingo, às 16 horas, a Chapecoense recebe a Ponte Preta em um duelo direto contra o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 4 x 0 CHAPECOENSE

FLAMENGO - Diego Alves; Pará, Réver, Juan e Trauco; Cuéllar, Willian Arão, Diego (Vinícius Júnior) e Éverton Ribeiro; Berrío (Gabriel) e Guerrero (Lucas Paquetá). Técnico: Reinaldo Rueda.

CHAPECOENSE - Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Fabrício Bruno e Diego Renan; Moisés Ribeiro (Luiz Antonio), Lucas Marques e Lucas Mineiro; Penilla (Júlio César), Arthur (Alan Ruschel) e Wellington Paulista. Técnico: Emerson Cris (interino).

GOLS - Cuéllar, aos 6, e Willian Arão, aos 21 minutos do primeiro tempo; Juan, aos 17, e Lucas Paquetá, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego e Éverton Ribeiro (Flamengo); Apodi e Wellington Paulista (Chapecoense).

ÁRBITRO - Michel Espinoza (Fifa/Peru).

RENDA - R$ 460.758,00.

PÚBLICO - 10.600 pagantes (12.039 no total).

LOCAL - Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).