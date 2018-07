Flamengo goleia Criciúma e respira contra rebaixamento

RIO - O Flamengo goleou o Criciúma por 4 a 1 neste domingo à tarde, no Maracanã, e se afastou um pouco da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Somou 30 pontos e deixou o adversário com 25 - o que hoje o levaria à Série B. Os goleiros Helton Leite e Felipe foram expulsos ainda no primeiro tempo. Os dois cometeram cada qual um pênalti, em lances convertidos por Hernane e, depois, por Daniel Carvalho.

Apesar do placar elástico, o Flamengo não jogou bem. Dominou o adversário até os 25 minutos, quando já vencia por 3 a 0, com dois gols de Hernane e um do zagueiro Wallace. Nessas três situações, a defesa do Criciúma falhou. O erro mais gritante dos visitantes se deu no segundo gol do Flamengo, quando a zaga tentou tirar a bola da área três vezes e não conseguiu. Wallace então completou.

No final do primeiro tempo, Felipe repetiu Helton Leite, que havia cometido pênalti em Hernane. O goleiro do Flamengo derrubou Lins e também recebeu cartão vermelho. Daniel Carvalho cobrou e diminuiu.

Na segunda etapa, o Criciúma foi melhor e esteve próximo de marcar o segundo gol. Wellington Paulista e Lins desperdiçaram lances que poderiam complicar o Flamengo. A torcida rubro-negra, que compareceu em grande número ao Maracanã, parecia assustada e só se sentiu aliviada quando Elias fez o quarto gol, após outro erro de marcação do Criciúma.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 4 X 1 CRICIÚMA

FLAMENGO - Felipe; Leonardo Moura, Wallace, Samir (Chicão) e João Paulo; Amaral, Luiz Antônio (Cáceres), Elias e André Santos (Paulo Victor); Paulinho e Hernane. Técnico - Jayme de Almeida.

CRICIÚMA - Helton Leite; Tony (Fabinho), Leonardo, Fábio Ferreira e Marlon; Amaral (Bruno), Leandro Brasília, Elton e Daniel Carvalho (Morais); Lins e Wellington Paulista. Técnico - Argel Fucks.

GOLS - Hernane, aos 5 e aos 23 (de pênalti), Wallace, aos 17, e Daniel Carvalho (de pênalti) aos 49 minutos do primeiro tempo. Elias, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS - Fábio Ferreira e Luiz Antônio.

CARTÕES VERMELHOS - Helton Leite e Felipe.

RENDA - R$ 988.450,00.

PÚBLICO - 31.894 pagantes.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio.