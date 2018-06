Flamengo goleia Portuguesa-RJ e vai pegar o Fluminense na semifinal da Taça Rio

O Flamengo carimbou o passaporte para a semifinal da Taça Rio com propriedade. Em jogo quente, Éverton Ribeiro, Henrique Dourado e Geuvânio (duas vezes) marcaram na goleada por 4 a 0 sobre a Portuguesa no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), pela sexta e última rodada do segundo turno do Campeonato Carioca. O clube agora está classificado para enfrentar o Fluminense, líder do Grupo C, com mando de campo e vantagem do empate para o rival.

Do outro lado, a Portuguesa acabou eliminada de forma precoce pelo saldo de gols (0 a 1). O clube cedeu a sua vaga no Grupo C para o Botafogo, que vai enfrentar o líder do Grupo B, o Vasco. Como já venceu a Taça Guanabara, se o Flamengo for campeão da Taça Rio vai direto à final e espera a briga de outros quatro clubes para conhecer seu adversário. É estranho, mas está no artigo 29 do regulamento da competição.

A partida começou quente. Carpagiani montou o Flamengo com uma escalação mais leve, apostando em Vinícius Júnior de titular, ao lado de Éverton e Diego. Além disso, o treinador cobrou uma postura mais agressiva dos jogadores sem a bola, subindo as linhas de marcação e pressionando o adversário. Com seis minutos quase deu certo, em finalização firme de Éverton Ribeiro por cima do gol de Milton Raphael.

No primeiro lance ofensivo da Portuguesa, Philip recebeu pela esquerda e já dentro da grande área tentou o cruzamento para o meio, mas a bola bateu no braço de Rodinei. Na cobrança do pênalti, aos 15 minutos, Tiago Amaral jogou no meio do gol e Diego Alves conseguiu defender com o pé, levantando a torcida. Em seguida, gol do Flamengo. Com 17 minutos, Éverton Ribeiro recebeu de Henrique Dourado, avançou com liberdade e tocou na saída do goleiro.

Em desvantagem, a Portuguesa foi obrigada a se soltar um pouco mais. Primeiro com Tiago Amaral, em um chute forte de longa distância para boa defesa de Diego Alves. Depois, na sequência, foi a vez de Romarinho também tentar, mas ela saiu pela linha de fundo. A resposta do Flamengo veio no finalzinho, em cruzamento de Éverton para Vinícius Júnior. O jovem atacante ficou com a bola no bate-rebate, mas bateu por cima da meta.

Com apenas quatro minutos de bola rolando no segundo tempo, Phillip aproveitou uma sobra na grande área e bateu de primeira, sem deixar quicar, exigindo a defesa de Diego Alves. Na sequência, aos 14, Everton recebeu cruzamento de Vinícius Júnior e tentou testar para o meio, mas a bola tocou no braço de Adriano. Na cobrança, Henrique Dourado mostrou a sua especialidade e converteu mais uma bola na rede, o segundo do Flamengo.

O final de tarde fez o time mandante crescer de produção. O goleiro vinha fazendo boas defesas para evitar a goleada, mas, no único lance em que falhou, acabou entregando o terceiro gol. Com 40 minutos, Geuvânio avançou pela ponte direita, cortou para o meio e bateu de perna esquerda. A bola passou por baixo de Milton Raphael, que caiu atrasado, e acabou morrendo no fundo das redes. Antes do apito final, aos 46, Geuvânio marcou outro, em lindo chute de fora da área. Uma goleada previsível.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 4 X 0 PORTUGUESA

FLAMENGO - Diego Alves; Rodinei, Juan, Rhodolfo e René; Jonas (Cuéllar), Diego, Éverton Ribeiro, Éverton (Geuvânio) e Vinícius Júnior; Henrique Dourado (Lincoln). Técnico: Paulo César Carpegiani.

PORTUGUESA - Milton Raphael; Adriano, Marcão, Luan e Diego Maia; Muniz (Abuda), Jhonnatan e Maicon Assis (Rayllan); Romarinho, Tiago Amaral e Philip (Fabinho). Técnico: João Carlos Ângelo.

GOLS - Éverton Ribeiro, aos 17 minutos do primeiro tempo; Henrique Dourado, aos 14, e Geuvânio, aos 40 e 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Everton (Flamengo); Marcão, Abuda, Jhonnatan e Maicon Assis (Portuguesa).

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhães de Miranda.

RENDA - R$ 221.760,00.

PÚBLICO - 4.757 pagantes.

LOCAL - Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).