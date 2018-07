Flamengo goleia Resende e garante vaga na próxima fase

A tranquila vitória sobre o Resende por 5 a 0 garantiu o Flamengo na próxima fase do Campeonato Carioca. Após ter poupado jogadores importantes durante a semana, o time entrou com força máxima e mostrou todo o seu potencial neste domingo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em jogo válido pela 7ª rodada.

Com apenas mais um jogo a ser disputado, que será contra o Bangu, no próximo domingo, o time de Muricy Ramalho é o vice-líder do Grupo B, com 16 pontos. Já o Resende é o penúltimo colocado do Grupo A, com 6.

Em cinco minutos, o Flamengo mostrou mais futebol que nos 90 do jogo da última quarta-feira, na vitória simples sobre a Cabofriense. Logo aos 48 segundos, Mancuello cobrou escanteio, Willian Arão desviou e Emerson Sheik completou: 1 a 0.

A vantagem não encerrou o início avassalador do Flamengo. Aos 5 minutos, Mancuello iniciou nova jogada, com um bom passe para Marcelo Cirino. O atacante dominou, driblou o defensor e chutou forte para ampliar a vantagem. Aos 26, o atacante poderia ter marcado novamente, após passe de Guerrero, mas a finalização foi em cima do goleiro.

A saída de Mancuello, com dores no joelho, aos 38 minutos do primeiro tempo, poderia ser uma baixa muito sentida, mas o ritmo do Flamengo não caiu. Everton entrou em campo, porém também deixou o gramado lesionado logo no início da etapa final. Gabriel foi lançado e correspondeu.

Já na primeira tentativa do time no segundo tempo, Emerson Sheik marcou, mas o juiz assinalou impedimento. Na sequência, aos 6, Marcelo Cirino invadiu a área e chutou cruzado: 3 a 0. Um minuto depois, Jorge lançou Gabriel na área. O meia chutou e ampliou a vantagem.

Somente nos minutos finais do jogo é que o Resende ameaçou. Primeiro com Marcel. O goleiro Paulo Victor saiu errado e o meia isolou. Depois, foi a vez de Robinho receber passe na área e carimbar a trave.

A resposta do Flamengo não demorou. Aos 39, Jorge deu mais uma assistência para Sheik fechar a goleada em Volta Redonda: 5 a 0.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 5x0 RESENDE

FLAMENGO - Paulo Victor; Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Cuéllar, Willian Arão e Mancuello (Everton) (Gabriel); Marcelo Cirino (Felipe Vizeu), Emerson Sheik e Guerrero. Técnico: Muricy Ramalho

RESENDE - Arthur; Muriel, Lucas Varone, Thiago Sales e Kim; Léo Silva, Gustavo Moura, Robinho e Marcel (Jeff Silva); Wandinho (Jorge Báez) e Enrique Borja (Jefferson Silva). Técnico: Ailton

GOLS - Emerson Sheik, aos 48 segundos, e Marcelo Cirino, aos 5 minutos do primeiro tempo; Marcelo Cirino, aos 6, Gabriel, aos 7, e Emerson Sheik, aos 39 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Luís Antônio Silva dos Santos

CARTÕES AMARELOS - Guerrero (Flamengo); Jeff Silva (Resende)

RENDA - R$ 188.760,00

PÚBLICO - 7.605 pagantes (9.105 no total)

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira (Volta Redonda)