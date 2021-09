Flamengo ignora Grêmio e vende ingressos para o jogo da Copa do Brasil

Enquanto o Grêmio tenta pelas vias judiciais esportivas impedir que seu jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, no Rio, ocorra com a presença de público, o Flamengo encaminha para seus torcedores um passo a passo para a aquisição de ingressos. O clube carioca tem uma liminar que dá a ele o direito de vender 35% da capacidade do Maracanã nesta partida. Seus dirigentes não contam com qualquer modificação nesse sentido. O debate tem a ver com a covid-19, mas passa longe de qualquer preocupação em relação à contaminação das pessoas com a doença. A briga que se forma diz respeito à condição de um time jogar com portões fechados e outro com a presença de sua torcida.

Nesta terça-feira, a equipe tricolor protocolou junto ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) um mandado de garantia de ordem personalíssima para impedir que o Maracanã receba público e os confrontos de ida e volta sejam disputados com caráter isonômico, com condições iguais para ambas as equipes, independentemente do resultado amplamente favorável ao rubro-negro conquistado em Porto Alegre.

Na reunião dos clubes na CBF para tratar do assunto, a volta do torcedor aos estádios, o Flamengo não mandou representantes por entender que não é a entidade do futebol que determina se os jogos devem ou não devem ter torcida presente. Quem decide são as secretarias de saúde dos Estados, juntamente com o Ministério da Saúde. Os clubes, exceto o Flamengo, optaram pela manutenção dos portões fechados até novembro. É provável que esse prazo seja renegociado em função da queda de mortes e contaminados no Brasil. A doença desacelera nesse momento, embora seja necessário o uso de máscara e dos demais protocolos sanitários em lugares públicos. A vacinação também avança em todos os Estados brasileiros.

Em campo, o jogo parece resolvido. No confronto de ida, em Porto Alegre, sem torcedores, o time de Renato Gaúcho fez 4 a 0 no rival gaúcho. Pode agora perder por até três gols que mantém a vaga assegurada para a semifinal. Se isso acontecer, o Flamengo terá direito à cota de R$ 7 milhões.

Veja o comunicado para a venda de ingressos do jogo

A partida de volta entre Flamengo e Grêmio, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil 2021, será disputada no Maracanã, no dia 15/09/2021, com capacidade limitada a 35% do total. Para efetuar a compra do ingresso, o torcedor deverá comprovar o seu esquema vacinal contra a COVID-19, com a primeira dose, a segunda dose ou a dose única, nos casos indicados pelo fabricante, de acordo com o cronograma por faixa etária instituído pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, indicado abaixo:

● 50 anos ou mais: apresentar comprovante da segunda dose (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante)

● De 15 a 49 anos: apresentar comprovante da primeira dose (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante).

Além disso, o torcedor que comprar ingresso deverá fazer e apresentar um teste de antígeno com resultado negativo (não reagente), que deverá ser realizado em um dos laboratórios credenciados (confira a lista clicando aqui) entre as 21h30 de segunda-feira, 13/09/2021, e as 16h do dia 15/09/2021. A venda das entradas será exclusivamente on-line. O valor varia de R$ 100 a R$ 900. Menores de 15 anos não poderão acessar a partida, já que, de acordo com o calendário de vacinação da cidade do Rio de Janeiro, ainda não terão iniciado sua imunização. Pelo mesmo motivo, não haverá gratuidade para menores de 12 anos.

Os sócios portadores do Pacote Maracanã da temporada 2020 poderão confirmar sua presença (gratuita) até segunda-feira, dia 13/09, às 18h. Os demais associados contarão com prioridade de acordo com o plano contratado, além de 50% de desconto no valor da inteira. Devido às melhores práticas sanitárias, o distanciamento social e o uso de máscara de proteção facial, cobrindo a boca e o nariz, serão obrigatórios durante toda a realização da partida.

Para realizar a retirada do ingresso, o torcedor deverá colocar uma pulseira de acesso que não poderá ser retirada até o término da partida. Para acessar o estádio, além de utilizar a pulseira e ter o ingresso em mãos, ele deverá apresentar novamente toda a documentação original exigida no momento da troca. Não será permitido ultrapassar os bloqueios de segurança nem a entrada no estádio sem um dos documentos obrigatórios.

Confira a seguir como adquirir o ingresso para a partida

Sócios-torcedores com Pacote Maracanã 2020:

1. Acesse o site mengo.com.br;

2. Faça o login com o seu usuário;

3. Clique em Ingressos;

4. Clique no seu histórico de compras;

5. Confirme que está ciente dos termos e das condições de compra para essa partida;

6. Inclua o portador de cada ingresso;

7. Clique em Concluir Reserva

8. Após a confirmação, imprima o(s) voucher(s) para troca de ingressos.

Demais sócios-torcedores:

1. Acesse o site de venda (clique aqui) no horário de abertura do seu plano;

2. Faça o login com o seu usuário ou crie um novo;

3. Clique na partida em questão;

4. Selecione o setor desejado e a quantidade de ingresso(s);

5. Confirme que está ciente dos termos e das condições de compra para essa partida;

6. Inclua o portador de cada ingresso;

7. Clique em Concluir Reserva

8. Realize o pagamento com cartão de crédito;

9. Após a confirmação da compra, imprima o(s) voucher(s) para troca de ingressos.

Não será permitida a entrada no estádio com cartão-ingresso do Nação. Após receber o voucher com a confirmação da compra, o torcedor deverá, obrigatoriamente, retirar o ingresso físico em um dos pontos de troca, que serão divulgados posteriormente, com os seguintes documentos (ORIGINAL E CÓPIA):

No caso da retirada de gratuidades previstas por lei, o torcedor deverá apresentar originais e cópias dos documentos listados acima e também do documento que comprove o benefício da gratuidade. As cópias dos documentos ficarão retidas, como uma medida obrigatória para a realização do Evento-Teste. Reforçamos que eventuais informações falsas serão passíveis de punições legais, de acordo com a legislação brasileira. Além disso, caso o torcedor compre mais de um ingresso, serão gerados vouchers individuais para cada portador. O ingresso presente no voucher deverá, obrigatoriamente, ser retirado, apresentando toda a documentação exigida, individual e nominalmente.

Informamos que todo o custo envolvido para a realização do exame de antígeno para Covid-19 e eventuais deslocamentos até o estádio Maracanã serão de responsabilidade do torcedor. Desta forma, aquele que efetuar a compra se responsabiliza pelo custo caso ele não esteja apto a retirar o ingresso (caso o exame teste positivo – reagente - para Covid-19, por exemplo). O Flamengo não assumirá estes custos e o valor do ingresso não será reembolsado, uma vez que o mesmo não poderá ser recolocado à venda.

VALORES POR SETOR

Norte

Sócios-torcedores: R$ 110,00

Público-geral: R$ 220,00 (R$110,00 a meia)

Sul

Sócios-torcedores: R$ 100,00

Público-geral: R$ 200,00 (R$ 100,00 a meia)

Leste Superior

Sócios-torcedores: R$ 175,00

Público-geral: R$ 350,00 (R$175,00 a meia)

Leste Inferior

Sócios-torcedores: R$ 250,00

Público-geral: R$ 500,00 (R$250,00 a meia)

Leste Mais

Sócios-torcedores: R$ 357,50

Público-geral: R$650,00 (R$357,50 a meia)

Oeste Inferior

Sócios-torcedores: R$ 250,00

Público-geral: R$ 500,00 (R$250,00 a meia)

Maracanã Mais

Sócios-torcedores: R$ 482,50

Público-geral: R$ 900,00 (R$ 482,50 a meia)

Para entrar no estádio, além de utilizar a pulseira de acesso e ter o ingresso em mãos, o torcedor deverá apresentar novamente toda a documentação original exigida no momento da troca. Não será permitida a entrada no estádio sem um dos documentos obrigatórios.