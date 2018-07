Flamengo improvisa Luiz Antônio e mantém Hernane O zagueiro chileno Marcos González e o volante Luiz Antônio, que atuará improvisado na lateral direita, serão as novidades na escalação do Flamengo no duelo deste domingo com o São Paulo, no Estádio Mané Garrincha, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o técnico Mano Menezes decidiu manter o centroavante Hernane entre os titulares, mesmo que Marcelo Moreno esteja recuperado de uma lesão.