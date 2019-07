Flamengo indica avanço nas negociações para contratar Filipe Luís

Depois da eliminação na Copa do Brasil, sofrida diante do Athletico-PR na noite de quarta-feira, em um lotado Maracanã, os torcedores do Flamengo tiveram motivo para se animar nesta sexta-feira. Em entrevista coletiva, no Ninho do Urubu, o vice-presidente de futebol do clube rubro-negro, Marcos Braz, informou que as negociações com o lateral-esquerdo Filipe Luís avançaram.

"Quando estivemos nos primeiros momentos dessa tentativa (de contratação), tinha uma questão central: 14 anos vividos na Europa, era uma decisão de vida. A gente começou a fazer consultas e assim começou o processo. No meio disso tinha uma Copa América, ele pediu para esperar. Pela importância da competição, pelo jogador que é. O Flamengo em nenhum momento se apequenou. A gente entende que tempo demais incomoda torcedor, mas temos nossa estratégia nessa possível contratação", disse o dirigente, que teve várias reuniões com o atleta, em Madri, de onde chegou na manhã desta sexta-feira.

"E vamos seguir até o fim. O jogador ainda não está contratado e pode não ser contratado. E ninguém vai morrer por isso. Se por um acaso o Filipe Luís teve análise de outra proposta, a gente também analisou outros jogadores. Mas tudo dentro da correção. Dessa vez nós que pedimos um tempo", reforçou Braz.

Se for contratado nos próximos dias, Filipe Luís poderá ser inscrito pelo Flamengo para a disputa das quartas de final da Copa Libertadores, caso o time elimine o Emelec, do Equador, nas oitavas. O confronto de ida deste mata-mata será nesta quarta-feira, em Guayaquil.

Prestes a completar 34 anos, Filipe Luís está na Europa desde os 19 anos de idade, depois de ter surgido com destaque pelo Figueirense. Passou por Ajax (Holanda) e La Coruña (Espanha) e, em 2010, transferiu-se para o Atlético de Madrid. De lá para cá, ficou na equipe espanhola e só defendeu o Chelsea, da Inglaterra, em uma temporada.