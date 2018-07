Flamengo inicia conversas por reforços para 2014

RIO - Já garantido na Libertadores de 2014, o Flamengo entra em férias planejando a equipe para a próxima temporada. O técnico Jayme de Almeida deve se reunir com o diretor de futebol Paulo Pelaipe na próxima semana para discutir possíveis reforços. A contratação de nomes de peso, porém, precisará passar por um enxugamento do atual plantel.

A ideia da diretoria rubro-negra é ver em ação jogadores que foram pouco utilizados no segundo semestre como moeda de troca. Reserva de Felipe, o goleiro Paulo Victor é o que tem maior potencial para ser negociado. Outro que pode sair é o meia Rafinha. O jogador interessa ao Bahia.

O atacante Marcelo Moreno, que realizou um bom primeiro semestre e acabou perdendo espaço com Jayme de Almeida, segue com situação indefinida. O jogador tem um salário considerado alto na Gávea e é vinculado ao Grêmio, mas se desentendeu com o clube gaúcho e não deve voltar para o Sul.

A imprensa gaúcha também noticia o interesse do Flamengo em contratar Juan, do Inter. O zagueiro, porém, tem contrato até a metade do próximo ano e assegura que seguirá em Porto Alegre.