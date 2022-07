Flamengo inscreve Everton Cebolinha, Vidal e Pulgar na Copa Libertadores

Às vésperas de enfrentar o Corinthians pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores, o Flamengo atualizou a sua lista de atletas inscritos na competição. Everton Cebolinha, Vidal e Erick Pulgar ficam com as vagas de Andreas Pereira, William Arão e Gustavo Henrique, que já não fazem mais parte do elenco.

A nova relação enviada à Conmebol conta com a numeração que cada jogador vai usar no torneio continental. Cebolinha herda o número 18, usado por Andreas Pereira. O chileno Vidal, que atua como volante, fica com a 5, usada por Arão durante toda a sua passagem pela Gávea. Já Pulgar pega camisa 2 que foi de Gustavo Henrique.

Recém-contratado, Erick Pulgar já tem o seu nome publicado no BID. O atleta não atua desde o final de maio. A decisão de incluir o jogador na relação de atletas que enfrenta o Corinthians nesta terça-feira, em São Paulo, vai ficar por conta do técnico Dorival Júnior.

No jogo do último sábado, contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador optou por escalar um time reserva a fim de poupar os titulares para o duelo da Libertadores. Apesar de ter atuado em boa parte do confronto com os goianos, existe a possibilidade de Vidal iniciar o jogo contra o Corinthians como titular.

O duelo de volta das quartas de final da Libertadores está marcado para a próxima terça-feira (dia 9) e o palco do jogo que define a classificação às semifinais será o Maracanã.