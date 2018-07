Flamengo inscreve Love, González e Galhardo na Libertadores

RIO - O Flamengo anunciou nesta segunda-feira a lista de jogadores inscritos para a fase de grupos da Libertadores. A relação com 25 nomes tem três mudanças em comparação com a utilizada na fase preliminar, com as inclusões do atacante Vagner Love e do zagueiro chileno Marcos González, recém-contratados pelo clube, além do lateral-direito Galhardo.

Para a inscrição desses jogadores, o técnico Joel Santana retirou da relação o atacante Jael, que se transferiu para o Sport, o lateral-direito João Felipe e o zagueiro Marllon. Vagner Love e González podem ser titulares durante a fase de grupos da Libertadores, enquanto Galhardo deverá ser o reserva imediato de Léo Moura.

Com a lista de inscritos fechada, o Flamengo viaja nesta segunda-feira para a Argentina, onde enfrentará o Lanús na quarta, em partida válida pelo Grupo 2 da Libertadores. Na fase preliminar do torneio, ainda sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o time eliminou o Real Potosí, da Bolívia.

Confira a lista de inscritos do Flamengo na fase de grupos da Libertadores:

Goleiros: Felipe, Paulo Victor e César.

Laterais: Léo Moura, Junior Cesar, Galhardo e Magal.

Zagueiros: Welinton, David Braz, Gustavo e Marcos González.

Volantes: Willians, Luiz Antonio, Airton, Muralha e Maldonado.

Meias: Renato, Bottinelli, Thomás e Camacho.

Atacantes: Ronaldinho, Deivid, Negueba, Vagner Love e Lucas.