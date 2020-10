Flamengo, Inter e São Paulo lançam camisas inspiradas no Outubro Rosa

Em homenagem ao Outubro Rosa, mês de combate e prevenção ao câncer de mama, a Adidas lançou uniformes especiais para os times que fornece material esportivo. Com a participação de Renata Fan, Mc Rebecca e Ale Xavier, Internacional, Flamengo e São Paulo ganharam camisas oficiais na cor rosa.

Parte da receita oriunda da venda das peças será destinada ao Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC). A comercialização do produto, que terá versões masculinas e femininas, será iniciada nesta sexta-feira. O preço da camisa ainda não foi revelado. Ela terá tamanhos que variam do XS ao 2XL.

"Assim como feito nos últimos anos, continuamos a dar apoio por meio de doações para instituições que estão na frente do combate ao câncer de mama no Brasil. Agora, mais do que nunca, acreditamos na importância da conscientização e pesquisa e temos confiança no trabalho que o IBCC tem feito", afirma André Campos, head de futebol da adidas Brasil.

Vale lembrar, que a Umbro, fornecedora de materiais esportivos do Athletico Paranaense, Avaí, Chapecoense, Fluminense, Grêmio, Santos e Sport também adotou uma ação similar e lançou camisas na cor rosa para seus parceiros. Elas foram lançadas no ínicio do mês e serão utilizadas em jogos específicos.

"O futebol é um canal populoso permeado por diversas jogadoras. Por diversos filhos, maridos, netos... É o maior esporte do mundo, tem alto potencial de alcance e pode ajudar a salvar vidas. Todos temos essa responsabilidade. Esse assunto deve ser falado no maior número de canais possível de forma natural e responsável. Nesta luta todos devemos vestir a camisa, por isso a campanha envolve mulheres e homens", diz Eduardo Dal Pogetto, brand manager da Umbro.