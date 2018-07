Flamengo já almeja vaga na próxima Libertadores

"Temos um trabalho longo pela frente ainda, são 24 pontos em jogo, e esperamos corresponder às expectativas. Estamos otimistas e, apesar de achar difícil, temos que pensar positivo para vencer todas as partidas. É complicado, mas dá. Conseguimos vencer seis ou sete jogos seguidos no ano passado. Podemos repetir isso", disse o volante Willians.

Apesar do discurso otimista, a equipe está apenas em 13º lugar no Brasileirão, com 37 pontos. "Temos experiência para saber que não é porque ganhamos sete pontos em nove que começará a ter oba-oba aqui dentro. Vamos entrar, sim, de cabeça erguida, mas de forma consciente. Só assim vamos conseguir vencer", afirmou o atacante Deivid, evitando qualquer princípio de euforia por conta dos bons resultados conquistados nas últimas rodadas.