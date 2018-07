Flamengo já cogita volta ao Maracanã para a disputa da Copa do Brasil

RIO - O Flamengo está de olho na possibilidade de levar seu segundo jogo (se houver necessidade) contra o Campinense-PB, pela próxima fase da Copa do Brasil, para o Maracanã. Como a Federação de Futebol do Rio já sinalizou que quer a final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, dia 5 de maio, no reformado estádio, que vai ser reaberto neste sábado, o Flamengo já negocia com a entidade para dar esse presente à sua torcida.

Se isso for confirmado, a expectativa da diretoria do Flamengo é que a torcida rubro-negra, sempre identificada com o Maracanã, lote o estádio. Para isso, no entanto, o Fla não poderia derrotar o Campinense no jogo de ida por diferença mínima de dois gols.

A primeira partida entre as duas equipes, na Paraíba, ainda não foi marcada pela CBF, mas será ou no dia primeiro ou no dia 8 de maio. O confronto seguinte, se o Flamengo não vencer com aquela vantagem mínima, poderia ser realizado em 15 ou 22 de maio.